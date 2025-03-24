Dünyaca ünlü ekonomist uyardı: Açığa satışların yasaklanması ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:43

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:45

Hanke, sosyal medya platformu X'te paylaştığı iletisinde, "Türkiye, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda açığa satışı bir ay süreyle YASAKLADI. Açığa satış yasaklandığında, BÜYÜK SORUNLARIN kapıda olduğunu bilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer verdi.

BREAKING: Turkey just BANNED short selling on the Istanbul Stock Exchange for one month.



When short selling is banned, you know that BIG TROUBLES are always right around the corner.



Stay tuned.https://t.co/1GnzeA3ExE — Steve Hanke (@steve_hanke) March 23, 2025

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcıların bir hissenin değerinin düşeceğine oynadığı bir işlem türüdür. Eğer hisse gerçekten düşerse, yatırımcı para kazanır. Ama hisse yükselirse, para kaybeder. Yani düşüşten kar elde etme yöntemidir.

Hükümetler ya da düzenleyici kurumlar, piyasaların sert düşüşe geçmesi tehlikesi ortaya çıktığında açığa satışı geçici olarak yasaklayabilir. Bu, panik havasını engellemek ve hisse fiyatlarının daha da düşmesini durdurmak için yapılır.

Devlet piyasayı korumak için müdahale etmek zorunda kalıyorsa, bu genelde ciddi bir durum olduğuna işarettir. Bu aynı zamanda, hükümetin piyasaların kontrolden çıkmasını önlemeye çalıştığına dair bir uyarı işareti de olabilir.

NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasası Kurulu, 24 Mart'ta Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin "1 ay süreyle yasaklanmasına" ve halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına karar verdi.

SPK'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır. 23 Mart 2025 Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir."

"Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur. Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir."