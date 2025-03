Dünyaca ünlü ekonomist uyardı: Açığa satışların yasaklanması ne anlama geliyor?

Hanke, sosyal medya platformu X'te paylaştığı iletisinde, "Türkiye, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda açığa satışı bir ay süreyle YASAKLADI. Açığa satış yasaklandığında, BÜYÜK SORUNLARIN kapıda olduğunu bilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer verdi.

