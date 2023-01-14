Dünyada 40 milyonu aşan 'dijital göçebeler' ülkeler için önemli gelir kapısı olmaya başladı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 02:43

CovId-19 ile çalışma dünyasında kökten değiştirdi. Uzaktan çalışma artık sınırları aştı. Bir yandan çalışırken bir yandan tüm dünyayı gezmek, yeni neslin yaşam anlayışı haline geliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, dijital göçebelerin kendi topraklarında yasal olarak yaşamalarına ve çalışmalarına izin veriyor. Dünyada sayıları pandemi ile 40 milyonu aşan “dijital göçebeler” ülkeler için “önemli” gelir kapısı olarak görülmeye başlandı.

Dijital göçebe vizeleri genellikle bir yıl için veriliyor sonraki yıllar için de yenilenebiliyor. Birçoğuna çevrimiçi başvurmak da mümkün. Dijital göçebe vizesine hak kazanmak için başvuru sahibinin aylık minimum geliri ve sağlık sigortası gibi diğer gereksinimleri karşılaması şart.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Migration Policy Institute’un Haziran 2022 tarihli araştırmasına göre 29 ülkede dijital göçebelere yönelik çeşitli vizeler bulunuyor.

Bu akım pandeminin başında küçük ve ekonomisi turizme bağlı Avrupa ve Karayip ülkeleriyle başlamıştı. Şimdi ise Brezilya, BAE ve İtalya gibi ülkeler de bu kişileri ülkelerine çekmeyi hedefliyor. Bu ülkelerin hedefi, uzaktan çalışma yaygınlaşırken yeni fikirleri ve yetenekleri topraklarına çekmek, onların kazandığı dövizi ülkelerinde harcamalarını sağlamak.

İLETİŞİMCİLER İÇİN İDEAL

Bu vizeler, kaldıkları ülkeye sadece “geçici bir eğlence” gözüyle bakmayanlar için ülkenin kültürünü öğrenmeye yetecek kadar zaman geçirmelerini sağlayacak.

Dijital göçebelerin ve uzaktan çalışanların çoğu, iletişim dünyasından eğitime, girişimcilikten bilgi teknolojisi, çeviri ve pazarlamaya kadar değişen becerilerle katma değeri yüksek sektörlerde çalışıyor.

Dijital göçebe olarak yapılabilecek en popüler meslekler ise şöyle sıralanıyor: Pazarlama yöneticisi, SEO uzmanı, sosyal medya stratejisti ve metin yazarı, programcı ve yazılım geliştirici, web ve grafik tasarımcıları, fotoğrafçılar ve video yapımcıları, çevrimiçi öğretmenler, serbest çevirmenler, yazarlar ve gazeteciler.

ŞARTLAR ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR

Dijital göçebe vizesi için aranan şartlar ülkeden ülkeye değişiyor. Fakat genellikle uzaktan çalıştıklarına ilişkin resmi bir belge, banka hesaplarında belli bir bakiye şartı aranıyor.

İspanya, Tayland, İtalya ve Kolombiya dijital göçebe vizesi üzerinde çalışan ülkeler arasında. Endonezya, en uzun geçerliliğe sahip dijital göçebe vizesine ilişkin yasa çıkarmayı planlıyor.

Almanya, Dubai, Arnavutluk, Romanya, Macaristan, Norveç, Tayland, vb. dijital göçebe vizesi uygulayan ülkeler arasında.

Hırvatistan 2021 yılında dijital göçebeler için bir yıllık oturma izni programını başlattı. Hırvatistan’a turist vizesi dışında bir vizeyle giriş yapan uzaktan çalışanlar bir yıllık oturma izni için başvurabiliyor. Yakın aile üyeleri de geçici ikamet hakkı elde edebilir. 2021’de Yunanistan, AB vatandaşı olmayanların ülkede uzaktan yaşamalarına ve çalışmalarına izin veren bir program başlattı. Estonya 2020 yazında dijital göçebe vizesini başlattı. Bu vize, yurtdışındaki şirketler için uzaktan çalışan kişilerin veya çoğunlukla yurtdışında müşterileri olan serbest çalışanların bir yıla kadar Estonya’da kalmasına izin veriyor.

22 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Gartner’ın raporuna göre, geçen yıl bilgisayar satışları, 2021’e kıyasla yüzde 16.2 düşerek 286.2 milyon adede geriledi.

Bilgisayar satışları da geçen yılın son çeyreğinde 2021’in aynı dönemine göre yüzde 28.5 azalışla 65.3 milyon adet oldu. Son çeyrekte bilgisayar satışlarındaki azalış, kayıtların tutulmaya başlandığı 1990 yılından bu yana en yükseği olarak kayıtlara geçti. Bu durum, “CovId-19 salgınının tetiklediği dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki artışta sona gelindiği” şeklinde değerlendirildi.

BÜYÜK FİNAL 2023’TE TÜRKİYE’DE OLACAK

Dünyanın en büyük mobil espor organizasyonlarından PUBG MOBILE dünya şampiyonası finali (PMGC) 2023’te Türkiye’de düzenlenecek.

2023 aynı zamanda bir kez daha iki küresel turnuvaya sahne olacak. Kasım ayından itibaren başlayacak olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Temmuz ayında ise Riyad’da düzenlenecek PUBG MOBILE World Invitational turnuvası gerçekleşecek.

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