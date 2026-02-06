Dünyada gıda fiyatları 5 aydır düşüyor: FAO Ocak verilerinde dikkat çeken ayrıntı!

FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ocak 2026’da 123,9 puana inerek aralık ayına göre 0,5 puanlık (yüzde 0,4) düşüş kaydetti. Süt ürünleri, et ve şeker fiyat endekslerindeki gerilemeler, tahıl ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışları dengeleyerek endeksin beşinci ay üst üste düşmesine yol açtı. Endeks, bir yıl önceki seviyesinin 0,8 puan (yüzde 0,6) altında kalırken, Mart 2022’de görülen zirvenin 36,4 puan (yüzde 22,7) altında gerçekleşti.

TAHIL FİYATLARI SINIRLI ARTIŞ GÖSTERDİ

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Ocak ayında 107,5 puana yükseldi. Endeks, Aralık ayına göre 0,2 puan (yüzde 0,2) artış gösterirken, geçen yılın aynı döneminin 4,4 puan (yüzde 3,9) altında kaldı. Dünya buğday fiyatları ocakta genel olarak istikrarlı seyretti ve aralık ayına kıyasla yalnızca yüzde 0,4 geriledi. Uluslararası mısır fiyatları ise düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayına göre yüzde 0,2 azaldı. FAO Pirinç Fiyat Endeksi, Ocak 2026’da yüzde 1,8 artış kaydetti.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI YÜKSELDİ

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, ocak ayında 168,6 puana çıktı. Endeks, aralık ayına göre 3,4 puan (yüzde 2,1) artarken, bir yıl önceki seviyesinin yüzde 10,2 üzerine yükseldi. Bu artışta palm, soya ve ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜŞ

FAO Et Fiyat Endeksi, ocak ayında 123,8 puana geriledi. Endeks, aralık ayına göre 0,5 puan (yüzde 0,4) düşerken, bir yıl öncesinin 7,1 puan (yüzde 6,1) üzerinde kaldı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise ocak ayında 121,8 puana indi. Endeks, aralık ayına göre 6,4 puan (yüzde 5,0) gerileyerek bir yıl önceki seviyesinin 21,3 puan (yüzde 14,9) altına düştü. Böylece süt ürünleri fiyat endeksinde yedinci ardışık aylık düşüş kaydedildi.

ŞEKER FİYATLARI GERİLEDİ

FAO Şeker Fiyat Endeksi, ocak ayında 89,8 puana düştü. Endeks, aralık ayına göre 0,9 puan (yüzde 1,0), bir yıl öncesine kıyasla ise 21,4 puan (yüzde 19,2) gerileme gösterdi.