‘Kanseri kenevirle yendim’ demişti: 'Sahte profesörden' skandal savunma

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 16 Aralık 2025’te düzenlenen 2. Uluslararası Multidisipliner Çevre ve Kenevir Kongresi’nde konuşan Dilek İnan, “onkoloji ve hematoloji profesörü” olduğunu iddia etti. Kanseri tıbbi kenevir kullanarak yendiğini öne süren İnan, “Kemoterapinin işe yaramayacağını biliyordum” ifadeleri büyük tartışma yarattı.

Bu konuşma kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve “Bir onkoloji profesörünün itirafı” başlığıyla paylaşıldı. Özellikle modern tıp karşıtı gruplar tarafından desteklenen video, geniş yankı uyandırdı.

SAHTE DİPLOMA İDDİASINA SİNİRLENDİ: 'YETMEDİ SİZİN GİBİLERE'

Karar'dan Büşra Cebeci’nin haberine göre İnan, “Diplomalarım gazetede yayınlandı. Yetmedi sizin gibilere” dedi. Akademik bir çalışmasının olup olmadığı sorulduğunda ise “Yaşadığım hayatı yaşa, benim geçtiğim yollardan geç, sonra konuş” ifadelerini kullandı.

İnan, tıp eğitimini tamamladığını ancak hiçbir zaman hekimlik yapmadığını da söyledi. Buna karşın sosyal medya hesaplarında hastanelerde çekilmiş çok sayıda görsel paylaşarak “Ömrümün yarısı hastanelerde geçti” şeklinde açıklamalar yaptı.

Eğitim aldığı üniversiteyle ilgili net bir bilgi vermezken, LinkedIn profilinde alternatif tıp sertifikaları ve uzaktan eğitim programlarına yer verdi.

Konuşmanın ardından Dilek İnan’ın akademik geçmişi gündeme geldi. İnan’ın ne Türkiye’de ne de başka bir ülkede doğrulanabilir bir tıp diploması ya da bilimsel çalışması bulunamadı. Buna rağmen Milli Gazete’ye konuşan İnan, profesör olduğunu iddia etmeye devam etti. Almanya’daki hukuki süreçler nedeniyle tüm kayıtlardan adını sildirdiğini söyledi.

KONGRE ORGANİZATÖRLERİ 'BEYAN ESASTIR' DEDİ

Kongre organizatörleri, İnan’ın davetinin Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve Bozok Üniversitesi eski rektörü Ahmet Karadağ tarafından yapıldığını söyledi. Organizatörlere göre, konuşmacılardan herhangi bir özgeçmiş istenmedi. Karadağ ise konuyla ilgili olarak yalnızca “Beyan esastır” açıklamasını yaptı.

Konuşmanın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı veya üniversite yönetimi tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmadı.