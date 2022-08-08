Dünyanın en büyük teknoloji fonundan rekor zarar
Dünyanın en büyük teknoloji fonu SoftBank Group teknoloji hisselerinde yaşanan küresel çaptaki düşüşün sürmesiyle haziranda biten çeyrekte 3.16 trilyon yenlik (23.4 milyar dolar) rekor zarar açıkladı.
SoftBank Group, sahip olduğu Vision Fund’ın portföyündeki yatırımların teknoloji hisselerinde yaşanan küresel satış dalgasıyla aldığı darbe sonrası Haziran ayıyla biten mali çeyrekte 3.16 trilyon yenlik (23.4 milyar dolar) net zarar açıkladı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Vision Fund, bir önceki çeyrekte 2.2 trilyon yenlik (16.3 milyar dolar) rekor zarar açıklarken Haziran ayında biten çeyrekte bu rekorunu yenileyerek 2.33 trilyon yenlik (17.3 milyar dolar) zarar açıkladı.
2008 KRİZİNDEN BERİ EN KÖTÜ PERFORMANS
Küresel hisse fiyatlarındaki satış dalgası SoftBank’ın kritik varlıklarından Uber Technologies ve Coupang Inc. gibi hisselerin değerlemelerininin de düşmesine neden oldu. Teknoloji ağırlıklı hisseler için bir barometre niteliğindeki Nasdaq 100 endeksinde 2008 finansal krizinden beri en kötü performansını sergileyerek yüzde 22’lik düşüş yaşandı.
Dünyanın en büyük teknoloji fonu olan Vision halka açık olmayan yüzlerce start-up şirketinde yüksek oranda hisselere sahip. Ancak düşük teknoloji değerlemeleri SoftBank’ın portföyündeki halka arzları likiditeye çevirerek şirketin daha büyük yatırımlar yapmasına engel oldu.
SoftBank, 32 milyar dolara satın aldığı çip tasarımcı birimi Arm Ltd. satın alımından ilk halka arz yoluyla getiri elde edebilmek için çiple ilgili hisse senetlerinde yaşanan düşüşü atlatmaya çalışıyor.
TikTok'un Çinli çatı şirketi ByteDance'in hisseleri özel pazarlarda geçen yıldan bu yana yüzde 25'ten fazla değer kaybederken, İsveçli şimdi al-sonra öde şirketi Klarna Bank AB'nin değerlemesi yakın zamanda yapılan bir fonlama turunda yüzde 85 oranında düştü.
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