Pendik'teki yangında 20 arı kovanı kül oldu: '20-25 bin lira zararımız var...'
İstanbul Pendik'te makilikte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otlukta bulunan 20 arı kovanı yanarak kül oldu.
Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde maki ve otların bulunduğu bölgede 5 Ağustos saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
150 ARI KOVANINDAN 20'Sİ YANDI
Otlukta bulunan 150 arı kovanından 20'si yanarak kül oldu. Yaklaşık 4 yıldır bölgede arıcılık yapan Mehmet Terzi haberi alır almaz olay yerine koştu.
Terzi, "Arkadaş telefon açtı bana. Geldiğim zaman buralar yanmıştı zaten. 20 kovan civarında arı yanmış. Aşağı yukarı 20-25 bin lira zararımız var. Yangının nasıl çıktığından haberimiz yok" dedi.
Yangın çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
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