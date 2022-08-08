Devleti zarara uğratan yandaş şirkete 817 milyonluk ihale: 'Yıllarca para akıtılmış'

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:56

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Adana Millet Bahçesi" ihalesini 43 milyon liraya aldıktan sonra yarım bırakan ve konkordato ilan eden şirkete, 10 yılda 817 milyon liralık ihale verilmesi hususunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

YANDAŞ ŞİRKETE 817 MİLYON LİRALIK İHALE

Orhan Sümer, “21 Ocak 2022 tarihinde Adana Millet Bahçesi İhalesinin 43 milyon liraya daha önce devleti 11 milyon lira zarara uğratmış bir firmaya verildiğini, bu firmanın aynı zamanda Giresun Millet Bahçesi İhalesini de 28 milyon liraya aldığını hem Adana’da hem Giresun’da işi yarım bırakıp, alandan 5 milyon değerindeki malzemeleri de alıp kaçtığını daha önce ortaya çıkartmıştık. Millet Bahçesi yapacağız dedikleri şehrin en önemli arazisinin halini görüyorsunuz aylardır tek bir çivi çakılmadı. Alan pislik yuvasına döndü. Bugün Millet Bahçesi ihalesini alan firmayla ilgili bambaşka bir belge daha açıklayacağız. Adana’da, Giresun’da, Erzurum’da Kamu İhaleleri alan aldığı işlerde devleti zarar uğratan, arazilerden malzemeleri alıp kaçan bu yandaş şirkete son 10 yılda tam 817 milyon liralık ihale verilmiş. Yazıklar olsun” dedi.

MEGA PROJE MİLLET BAHÇESİ ÇÖPLÜK YUVASI

Orhan Sümer, “Tam 817 milyon liralık ihale verilen, neredeyse her projesinde kamu zararı yaratmış bu şirkete saray iktidarı yıllarca para akıtmış. Yine bu yandaş şirkete 817 milyon lira yetmemiş olacak ki. Konkordato ilan etmiş. Borçlarını ödemek istemiyor. Mega Proje dedikleri ise çöplük yuvası haline döndü. Saray iktidarının tek derdi rant yaratıp yandaşını memnun etmekten öteye gitmiyor” diye konuştu.

YANDAŞI ZENGİN ETME PROJELERİ

Sümer, “Bu projeler sadece yandaşı zengin etme projeleridir. Şehirlerin en güzel alanlarını, en güzel yapılarını, rant uğruna katledenlerden, ülkenin kaynaklarını ekonomik krizden çıkmak üzere üretim araçlarına yatırmak yerine betona gömenlerden ilk seçimlerden sonra hukuk önünde mutlaka hesap soracağız” dedi.