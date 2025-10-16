Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Birinci sıradaki firma şaşırttı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 17:38:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Dünyanın en değerli şirketleri her yıl olduğu gibi bu yıl da listelendi. Global ölçekte marka değerlerini artıran şirketler öne çıktı. Farklı sektörlerden markalar, küresel ölçekte değerlerini artırmayı başardı. Peki hangi şirketler dünyanın en değerli markaları oldu? Hangi sektörler öne çıktı ve markalar değerlerini nasıl artırdı? İşte global ölçekte öne çıkan şirketler ve sıralamaları...

Interbrand tarafından hazırlanan “2025 Best Global Brands” listesi açıklandı. Dünyanın en değerli şirketleri arasında teknoloji, otomotiv, finans ve perakende alanlarında öne çıkan markalar yer aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 75 ŞİRKETİ

75- LinkedIn (10,4 milyar dolar)

74- Philips (10,6 milyar dolar)

73- Cartier (11,2 milyar dolar)

72- HSBC (11,5 milyar dolar)

71- Intel (11,5 milyar dolar)

70- Monster (11,5 milyar dolar)

69- Gucci (11,6 milyar dolar)

68- H&M (11,9 milyar dolar)

67- HP (12,0 milyar dolar)

66- Budweiser (12,0 milyar dolar)

65- Schneider Electric (12,7 milyar dolar)

64- Uber (12,7 milyar dolar)

63- Nescafé (12,9 milyar dolar)

62- Citi (13,1 milyar dolar)

61- eBay (13,7 milyar dolar)

60- Pampers (13,8 milyar dolar)

59- L’Oréal Paris (14,7 milyar dolar)

58- Spotify (14,9 milyar dolar)

57- Porsche (15,0 milyar dolar)

56- Volkswagen (15,0 milyar dolar)

55- Goldman Sachs (15,3 milyar dolar)

54- Ferrari (15,4 milyar dolar)

53- Nintendo (15,4 milyar dolar)

52- Audi (15,4 milyar dolar)

51- Dell (16,3 milyar dolar)

50- LEGO (16,6 milyar dolar)

49- Adidas (17,4 milyar dolar)

48- Siemens (17,6 milyar dolar)

47- UNIQLO (17,7 milyar dolar)

46- UPS (17,9 milyar dolar)

45- Airbnb (17,9 milyar dolar)

44- GE Aerospace (18,2 milyar dolar)

43- AXA (18,3 milyar dolar)

42- Salesforce (19,2 milyar dolar)

41- Zara (19,4 milyar dolar)

40- PayPal (19,8 milyar dolar)

39- Qualcomm (20,1 milyar dolar)

38- Pepsi (20,3 milyar dolar)

37- Accenture (20,9 milyar dolar)

36- MasterCard (21,1 milyar dolar)

35- IKEA (22,2 milyar dolar)

34- Sony (22,3 milyar dolar)

33- Visa (23,0 milyar dolar)

32- Booking.com (23,5 milyar dolar)

31- BlackRock (23,7 milyar dolar)

30- Hyundai (24,6 milyar dolar)

29- Honda (24,8 milyar dolar)

28- Netflix (28,0 milyar dolar)

27- Allianz (28,2 milyar dolar)

26- J.P. Morgan (29,2 milyar dolar)

25- Tesla (29,5 milyar dolar)

24- Chanel (30,5 milyar dolar)

23- Nike (33,7 milyar dolar)

22- IBM (39,4 milyar dolar)

21- Hermès (40,9 milyar dolar)

20- Adobe (41,0 milyar dolar)

19- Facebook (41,2 milyar dolar)

18- SAP (41,3 milyar dolar)

17- Disney (41,4 milyar dolar)

16- Oracle (42,1 milyar dolar)

15- NVIDIA (43,2 milyar dolar)

14- BMW (46,8 milyar dolar)

13- YouTube (48,4 milyar dolar)

12- Louis Vuitton (48,4 milyar dolar)

11- Cisco (48,7 milyar dolar)

10- Mercedes–Benz (50,1 milyar dolar)

9- McDonald’s (53,0 milyar dolar)

8- Instagram (57,3 milyar dolar)

7- Coca-Cola (60,1 milyar dolar)

6- Toyota (74,2 milyar dolar)

5- Samsung (90,5 milyar dolar)

4- Google (317,1 milyar dolar)

3- Amazon (319,9 milyar dolar)

2- Microsoft (388,5 milyar dolar)

1- Apple (470,9 milyar dolar)

