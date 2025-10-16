Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu: Birinci sıradaki firma şaşırttı

Interbrand tarafından hazırlanan “2025 Best Global Brands” listesi açıklandı. Dünyanın en değerli şirketleri arasında teknoloji, otomotiv, finans ve perakende alanlarında öne çıkan markalar yer aldı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 75 ŞİRKETİ
75- LinkedIn (10,4 milyar dolar)
74- Philips (10,6 milyar dolar)
73- Cartier (11,2 milyar dolar)
72- HSBC (11,5 milyar dolar)
71- Intel (11,5 milyar dolar)
70- Monster (11,5 milyar dolar)
69- Gucci (11,6 milyar dolar)
68- H&M (11,9 milyar dolar)
67- HP (12,0 milyar dolar)
66- Budweiser (12,0 milyar dolar)
65- Schneider Electric (12,7 milyar dolar)
64- Uber (12,7 milyar dolar)
63- Nescafé (12,9 milyar dolar)
62- Citi (13,1 milyar dolar)
61- eBay (13,7 milyar dolar)
60- Pampers (13,8 milyar dolar)
59- L’Oréal Paris (14,7 milyar dolar)
58- Spotify (14,9 milyar dolar)
57- Porsche (15,0 milyar dolar)
56- Volkswagen (15,0 milyar dolar)
55- Goldman Sachs (15,3 milyar dolar)
54- Ferrari (15,4 milyar dolar)
53- Nintendo (15,4 milyar dolar)
52- Audi (15,4 milyar dolar)
51- Dell (16,3 milyar dolar)
50- LEGO (16,6 milyar dolar)
49- Adidas (17,4 milyar dolar)
48- Siemens (17,6 milyar dolar)
47- UNIQLO (17,7 milyar dolar)
46- UPS (17,9 milyar dolar)
45- Airbnb (17,9 milyar dolar)
44- GE Aerospace (18,2 milyar dolar)
43- AXA (18,3 milyar dolar)
42- Salesforce (19,2 milyar dolar)
41- Zara (19,4 milyar dolar)
40- PayPal (19,8 milyar dolar)
39- Qualcomm (20,1 milyar dolar)
38- Pepsi (20,3 milyar dolar)
37- Accenture (20,9 milyar dolar)
36- MasterCard (21,1 milyar dolar)
35- IKEA (22,2 milyar dolar)
34- Sony (22,3 milyar dolar)
33- Visa (23,0 milyar dolar)
32- Booking.com (23,5 milyar dolar)
31- BlackRock (23,7 milyar dolar)
30- Hyundai (24,6 milyar dolar)
29- Honda (24,8 milyar dolar)
28- Netflix (28,0 milyar dolar)
27- Allianz (28,2 milyar dolar)
26- J.P. Morgan (29,2 milyar dolar)
25- Tesla (29,5 milyar dolar)
24- Chanel (30,5 milyar dolar)
23- Nike (33,7 milyar dolar)
22- IBM (39,4 milyar dolar)
21- Hermès (40,9 milyar dolar)
20- Adobe (41,0 milyar dolar)
19- Facebook (41,2 milyar dolar)
18- SAP (41,3 milyar dolar)
17- Disney (41,4 milyar dolar)
16- Oracle (42,1 milyar dolar)
15- NVIDIA (43,2 milyar dolar)
14- BMW (46,8 milyar dolar)
13- YouTube (48,4 milyar dolar)
12- Louis Vuitton (48,4 milyar dolar)
11- Cisco (48,7 milyar dolar)
10- Mercedes–Benz (50,1 milyar dolar)
9- McDonald’s (53,0 milyar dolar)
8- Instagram (57,3 milyar dolar)
7- Coca-Cola (60,1 milyar dolar)
6- Toyota (74,2 milyar dolar)
5- Samsung (90,5 milyar dolar)
4- Google (317,1 milyar dolar)
3- Amazon (319,9 milyar dolar)
2- Microsoft (388,5 milyar dolar)
1- Apple (470,9 milyar dolar)