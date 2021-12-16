Düşmesi beklenen balık fiyatları yükseldi, yurttaşlar isyan etti

16 Aralık 2021 Perşembe, 13:10

Karadeniz Bölgesi’nde havalar soğudu, düşmesi beklenen balık fiyatları, yükseldi. Hamsi fiyatı düşmeyince, Rizeliler istavrite yöneldi.

Rizeli yurttaşlar, balık fiyatlarının düşmesini beklerken yükselmesine tepki gösterdi. Rizeli Zafer Papakeri şunları söyledi:

"VATANDAŞ TÜKETEMİYOR"

“Balık fiyatından da ekonomik gidişattan da memnun değilim. Çünkü şu an bizim ülkemizde var olan asgari ücret, fiyatlar alım gücünü çok düşürdü. Yaşam standartları çok aşağı düşüyor. Yani bir vatandaş buraya eşiyle gelse balık 25 lira, hamsiden bahsediyorum; diğerleri 10, 40 lira. Bunu nasıl alacak? Evindeki kumanyasını mı alacak, yoksa bunlardan mı? Ya da bunlardan vazgeçip çocukların ihtiyaçlarına mı? Hangisini yapacak? Vatandaş tüketemiyor, istediği şekilde balık alıp yiyemiyor. Yani bunu sadece balık konusunda değil... Diğer konularda da gıda, giyim, ulaşım konusunda, her konuda çok zarar içerisinde vatandaş.

Ekonomi şu an hiç iyi bir yere gitmiyor, insanların alım gücü düştü. Normal halli olan vatandaşların ekonomileri de daha da aşağı düştü. En azından asgari ücretin 4500 -5000 lira koşullarında olması gerekiyor. Olduğu zaman bile gıda ekonomi mazottan diğer ürünlere de zam olmaması gerekiyor. Devletin kendi denetim mekanizmalarının devreye geçmesi lazım. Yani bakacak; halkı göz önünde bulunduracak. Halkın mutluysa, bir ülkenin halkı mutluysa, sevinçliyse refahı yerindeyse o devlet güçlüdür. Hem dış çevrelere karşı hem de içte mutludur. Eğer halk üzgünse alım şeyi yoksa mutsuzdur, aynı bir aile gibi.”

"PAHALI, 25 LİRA HAMSİ OLMAZ"

İstanbul’da yaşadığını söyleyen bir vatandaş ise "İstanbulluyum, burada bulunmaktayım ama burada ucuz balıklar, ama şimdi şaşırdım. Burada 25 lira, orada 40 lira hamsi nasıl oluyor onu anlamadım. Onun için İstavrit aldım” dedi.

Bir diğer vatandaş Hali Sarı ise “Pahalı, 25 lira hamsi olmaz. Halkın kendi isteğine göre herkes kendi kafasına bir fiyat yazıyor. 34 lira olan çarşaf bugün 58 lira. Bu devletin suçu değil” dedi.

"DOLARA İNAT İSTAVRİT 10 LİRA"

Rize’de, balıkçılık yapan Kerim Köroğlu ise “16 yıldır balıkçıyım. Vatandaşların balığa ilgisi görüyorsunuz. İstavrit 10 lira. Dolara inat 10 lira, halkımız yesin. Hamsi şu anda kıt, 25 lirayla 35 lira arası değişiyor. Balık fiyatlarında bu sene memnunuz, hiç boşa düşmedik. Rize de en çok hamsi tüketilir, palamut tüketilir, mezgit tüketilir, hiçbiri yoksa istavrit tüketilir. Dolara inat istavrit 10 lira" diye konuştu.