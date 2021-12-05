Fırtına balık tezgahlarını da vurdu, fiyatlar iki katına çıktı

05 Aralık 2021 Pazar, 11:49

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli lodostan balıkçılar da etkilendi. Lodos sebebiyle balıkçı tekneleri Karadeniz’e açılamadı, tezgahlarda balık azalınca da fiyatlar iki katına çıktı.

Fırtınanın etkisinin devam ettiğini ve tezgahlarda fiyatların arttığını dile getiren balıkçı Tuncay Kılıç, "Düzce'de etkili olan fırtına tabii ki de tezgahlarda da etkili oldu. Bütün ülkede olduğu gibi denizler de fırtınadan nasibini aldı. Biz de etkilendik. Dün ve bugün denize çıkılmaya başlandı. Haliyle fiyatlara da yansıma oldu. İlerleyen günlerde denizlerdeki balıkların bollaşıp fiyatlara etkisi olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇİNEKOP 50 İLE 70 LİRA ARASINDA"

Fırtına sebebiyle hamsinin Gürcistan'a kadar gittiğini, ilerleyen günlerde geri dönmesini beklediklerini dile getiren Kılıç, "Fırtınadan sonra biz balıkçılar her zaman balığın yönü değişsin diye bekleriz. Hamsi şu anda Artvin Hopa sınırına kadar dayandı. İnşallah hamsi Gürcistan’a geçmez, bunun temennisindeyiz. Balık yol değiştirmiş olabilir. İlerleyen günlerde de balık buralarda çıkarsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda bazı balıkların fiyatı 25 liradan başlıyor. İstavrit ve mezgit de aynı fiyatlara satılıyor. Çinekop 50 ile 70 lira arasında. Sarıkanat da yüksek fiyatlara satılıyor. Haliyle 'fırtına tezgahları vurdu' diyebiliriz. İlerleyen günlerde biraz daha balık bollaşır çünkü denizlere çıkılmaya başlandı. O da fiyatlara yansır diye düşünüyoruz" dedi.