Daha dün 17 olmuştu... Dolardaki yükseliş durdurulamıyor

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:19

TL, enflasyon ve ekonomi politikalarına yönelik devam eden endişelerle dün dolar karşısında yüzde 1 daha değer kaybetti. TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 13 yılbaşından beri kaybı ise yüzde 22.5 seviyesinde. TL'nin düşük faiz politikasında daha çok değer kaybedeceğine ilişkin endişeler piyasalarda hakim konumda.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı Mart'tan beri en büyük günlük kaybını vererek dün yüzde 9.5 düşüş yaşadı. Brent dün 100 doların altına kadar geriledikten sonra bu sabah 104 dolar civarında işlem görüyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre brent petrolünde 10 dolarlık artış/düşüş Türkiye'nin yıllık enerji ithalatına 4.5-6 milyar dolar yükseltici/düşürücü etki yapıyor. Petrol fiyatlarındaki küresel resesyon kaynaklı düşüşün kalıcı olup olmayacağı Türkiye'nin geçen yıl 50 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki dönemde hangi seviyede oluşacağının hesaplanması için izleniyor.

Enerji faturası, mevcut politikada döviz dengesi üzerinde belirleyici olduğu için takip ediliyor.

CARİ AÇIK TAHMİNLERİ ARTTI

Yüksek enerji ithalatı hükümetin cari fazla hedefini bu yıl için ortadan kaldırdı. Ekonomistler cari açık tahminlerini 40 milyar dolara yükseltti. Hükümetin ekonomi politikası cari fazla hedefi üzerine kuruluydu. Bu gelişmelere rağmen TL'de negatif reel faize dayalı ekonomi politikaları devam ediyor. Piyasalar ise, bu politikaları ekonomide döviz ihtiyacını artırıcı etkilerinden dolayı endişe ile izliyorlar.

İhracat ve cari fazla odaklı politikaları desteklemek için uygulanan düşük faiz sisteminde enflasyon %80'e yaklaşmış durumda. İSO'dan dün gelen açıklama ise enflasyon ve TL'deki değer kaybı gibi etkilere rağmen ekonomik büyüme için hükümetin temel hedef olarak belirlediği ihracat istihdam odaklı yatırımlarda bile finansman sorununun büyüdüğünü gösteriyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, ihracatçı sanayicilerin finansmana erişim konusunda ciddi problemler yaşadığını ve bir "finans darboğazıyla" karşı karşıya olunduğunu söyledi.

DOLAR DURDURULAMIYOR

İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, geçen haftalardaki BDDK kararı ile 16.03'e kadar geriledikten sonra bu seviyelerde kalacı olamadı.

BDDK önlemlerinin esnetileceği açıklanırken dolar/TL dün en yüksek 17.0510'a kadar yükseldi. Kur şu dakikalarda 17.1572 seviyesinde işlem görüyor. Dolar gün içerisinde en yüksek 17.1692'yi gördü.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise dün günü 848/863 seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan Hazine Temmuz ayı borçlanma programını da dün gerçekleştiridği 3 borçlanma ile tamamladı. Bu hafta 4 ihale bir sukuk ile 5 ihraç gerçekleştiren Hazine Temmuz için 25 milyar TL borçlanma hedefini aşarak 35 milyar TL'ye yakın borçlanma gerçekleştirdi. TCMB'nin yabancı para mevduatı karşılığı tahvil tutma ve teminatta yaptığı değişikliklerle sabit kuponlu tahvillere yoğun ilgi geldi.