Düzenleme büyük tepki çekmişti: Emlak vergisinde üst sınır yolda!

Takdir komisyonlarının 2026 yılı için belirlediği arsa ve arazi birim değerleri, 5 ila 40 kat arasında artırılmıştı. Bu durum yurttaşın tepkisini çekerken, hükümet fahiş artışları sınırlamak için harekete geçti. Düzenleme yalnızca emlak vergisini değil, tapu harcı ve değerli konut vergisi gibi diğer mali yükümlülükleri de etkileyecek.

ÜST SINIR DÜZENLEMESİYLE KONTROL SAĞLANACAK

Ekonomim’den Abdullah Tolu’nun haberine göre, 2025 yılı için uygulanan birim değerlerin üzerine yüzde 50 sınır getirilecek. Bu sayede takdir komisyonlarının belirlediği değerler, 2026 ve sonraki yılların vergi hesaplamalarında aşırı artışlara yol açmayacak.

HÜKÜMETTEN TAKİP AÇIKLAMASI

Yoğun eleştiriler ve dava başvuruları üzerine AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sürecin yakından izlendiğini belirtti. Düzenleme ile rayiç bedel ve vergi tutarlarının piyasa koşullarına uygun hale gelmesi hedefleniyor.

TORBA YASA TEKLİFİ İLE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek oranlı artışları sınırlamak için teknik çalışmaları sürdürüyor. Üst sınır, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak Torba Yasa Teklifi’nde yer alacak ve emlak vergisinin yanı sıra taşınmaz kültür varlıkları katkı payı, tapu harcı, değerli konut vergisi ve diğer ilgili yükümlülükleri de kapsayacak. Böylece 2026’da emlak vergisinde yaşanacak büyük artışlar önlenecek.