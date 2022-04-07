E-krona’nın ikinci deneme aşaması tamamladı

07 Nisan 2022 Perşembe, 09:22

İsveç merkez bankası, e-krona’nın ikinci deneme aşamasını tamamladı. Riksbank’a göre ülkenin CBDC’si şu anda bankalarla ve ödeme hizmetleri sağlayıcılarıyla entegrasyona hazır.

İsveç merkez bankasının e-krona isimli CBDC dijital varlık projesi ikinci deneme aşamasını başarıyla tamamladı. Merkez bankası Riksbank’a göre e-krona şu anda bankacılık ağlarıyla entegrasyona ve işlemleri kolaylaştırmaya hazır durumda bulunuyor.

Şubat 2021’de başlayan e-krona’nın ikinci deneme projesinde CBDC’nin, ülkenin mevcut dijital bankacılık altyapısı içinde işlev görme konusundaki teknik yeteneği konusu araştırıldı. Araştırmaya katılan bankalar arasında Handelsbanken ve Tietoevry de vardı.

Araştırmalar sonucunda e-krona’nın fiyat para birimiyle başarılı bir şekilde değiştirilebildiği ve hem online hem offline işlemlerinde de kullanılabildiği sonucuna varıldı. Çin başta olmak üzere birçok ülke kendi dijital parasını test ediyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkeler ise bu konuda düzenleme ve yeni bir sistem kurulması için çalışmalar yapıyor.