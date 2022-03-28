Son dakika: İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısı!

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu. Ankara’daki Büyükelçiliği’nin resmi sitesinden yayınlanan uyarıda ''Sınır illerinin Hatay, Kilis, Şırnak ve Hakkari'nin tamamına gereksiz yere seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz'' denildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2022 Pazartesi, 19:39
Son dakika: İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısı!
Abone Ol google-news

İsveç Dışişleri Bakanlığı, bugün Ankara’daki Büyükelçiliği’nin resmi sitesinden Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına Irak ve Suriye sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşılmamasının tavsiye edildiği bir açıklamada bulundu.

Açıklamada sınır kentlerinden yalnızca ''Hatay, Kilis, Şırnak, Hakkari'' belirtilmesi dikkat çekti.

İşte o açıklama metni;

''Güvenlik durumundaki değişiklikler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı 28 Mart 2022'de Türkiye'ye yönelik tavsiyenin değiştirilmesine karar verdi. Aşağıdaki tavsiye geçerlidir:

Güvenlik durumu nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırına, sırasıyla Suriye ve Irak sınırlarından 10 kilometre mesafeye kadar olan yakın bölgesine tüm seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etmektedir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, sınır illerinin Hatay, Kilis, Şırnak ve Hakkari'nin tamamına gereksiz yere seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz. Tavsiye bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir.''



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler