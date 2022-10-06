e-ticaret hacmi 5,5 trilyon dolara ulaşacak

06 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

World E-Commerce Forum (WORLDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, küresel e-ticaret hacminin 2021'de önceki yıla göre yüzde 14 artarak 4,9 trilyon dolara ulaştığını, 2022'de bu rakamın 5,5 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi.

Nart, "Online perakende satışlarının 2023 yılında yaklaşık 6,5 trilyon dolar olabileceği tahmin ediliyor. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışlardaki payı 2021'de yüzde 21'e yükseldi. Bu oranın 2026 yılına kadar yüzde 24'e ulaşması öngörülüyor" dedi.

Ömer Nart, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2021 yılında 380 milyar liraya ulaştığını, bu yıl 600 milyar liralık hacme ulaşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

2021'de e-ticaret hacminin 2019'a göre yaklaşık yüzde 70 arttığına işaret eden Nart, "2021 yılı itibarıyla e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 484 bin 347 rakamına ulaşırken, 14 bin 700 şirket kendi sitesinden e-ticaret faaliyetinde bulunuyor. 2021 yılında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,7 olarak açıklandı" dedi.