E-ticarette ithalat artışı dikkat çekiyor: Yeni zorunluluk başladı!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:28

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:28

Bir dönem "dış ticaret fazlası" verilen e-ticaret alanında son zamanlarda ithalata dayalı bir artış yaşanıyor.

1 Nisan itibarıyla, Türkiye’ye e-ticaret yoluyla getirilen ürünler için artık ülkede bir iktisadi işletmeci bulundurulması şart. Ticaret Bakanlığı, bu yeni yükümlülükle ilgili denetimlerine başladı. Şartlara uymayan platformlar ve satıcılar için Türkiye’den erişim engeli getirilmesi söz konusu olabilecek. Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmediği tespit edilirse, Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na başvurarak erişim yasağı talebinde bulunabilecek ve bu karar mahkeme aracılığıyla uygulanabilecek. Ekonomim'den alınan habere göre, Türkiye'ye en fazla ürün gönderen platformların başında gelen TEMU ve benzeri doğrudan satış yapan firmalar henüz yasal temsilci atamadı.

TÜRKÇE VE TL KULLANIMI ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni yönetmelik, temsilci bulundurma şartının yanı sıra, Türkiye pazarına sunulan ürünler için bir dizi ek düzenleme içeriyor. Promosyon amaçlı bile olsa, Türkiye’deki son kullanıcıya yönelik sunulan her ürün piyasada bulundurulmuş sayılıyor. Bu çerçevede, ürünlerin Türkçe dil seçeneğiyle sunulması, fiyatların Türk lirası üzerinden belirtilmesi ve Türkiye’deki adreslere teslimat yapılabilmesi gibi şartlar da zorunluluklar arasında yer alıyor.