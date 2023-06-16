eActros300 Türkiye’de test edilecek

Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 07:00

Küresel çaptaki sorumluluklarına her geçen gün yenilerini ekleyen Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu unvanına sahip eActros300’ün de yol testlerini gerçekleştiriyor. eActros’un yol testleri, önümüzdeki dönemlerde daha uzun menzilli versiyonlu araçlarla devam edecek.

GERÇEK KULLANIM ŞARTLARI ALTINDA TEST EDİLECEK

400 km’ye kadar menzile sahip olan eActros’un yol testlerini Türkiye’de gerçekleştirecek olan Aksaray AR-GE Merkezi, elektrikli kamyonları oluşturan komponent ve yazılımların gerçek kullanım şartları altında fonksiyonlarını ve ömürlerini de test edecek. Test aşamasında saptanan bulguları global geliştirme deneme ekibine aktaracak olan AR-GE ekipleri, aynı zamanda geliştirme potansiyellerini de belirleyerek yıldızlı araçların en üst düzey kalite ile müşterilere sunulması için çalışacak. Global müşteri kullanım koşullarını simüle edecek şekilde, araç tipleri de dikkate alınarak farklı kategorilerde test yolları belirleyen Mercedes-Benz Türk, bahsi geçen yollarda dört mevsim iklim koşullarını karşılayarak 1-2 yıl arasında testler yapacak. Şu an test edilen araçların, ilk etapta bir yıl içerisinde araç başına ortalama 150 bin km yol yapması planlanıyor.



