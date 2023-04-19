Mercedes-Benz, Türkiye'de bayi satışlarına son verecek

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Türkiye'de araç satışında bayi ve galericileri devreden çıkararak doğrudan satış stratejisine geçmeye hazırlanıyor. Tesla ve Togg'un ardından Mercedes-Benz de Türkiye'de doğrudan satış için harekete geçti. Bu stratejiye göre araçlar için deneyim ve satış merkezleri kurulacak.

Geçen yıl kasım ayında Habertürk'e konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Otomobil satışında dünyada üç farklı strateji gündemde. Birincisi Tesla ve Togg'un benimsediği gibi arada bayi olmadan doğrudan satış. İkincisi bayinin teslim noktası olduğu ama son fiyatın genel merkezden belirlendiği model. Üçüncüsü ise son fiyatın bayi tarafından belirlendiği ve bayinin teslim noktası olduğu model. Bu üç modelden birini seçeceğiz" demişti.

Öte yandan, sıfır araç fiyatlarındaki dengesizlikler üzerine çıkarılan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in yayımlanmasının üzerinden 8 ay geçti. Ancak bu süreçte bazı otoparklarda galericiler tarafından bekletilen birçok araç görüntülendi. Pek çok sıfır aracın ise internet üzerinden yayımlanan ilanlarda ikinci el olarak sahte bilgilerle alıcı beklediği görülüyor. Bu ilanlarda kilometre bilgisi 6 bin 1, 6 bin 100 gibi paylaşılıyor ancak satıcıların bir kısmı ilan açıklamasında bir kısmı ise telefon ile ulaşıldığında aracın sıfır olduğu bilgisini veriyor. Bu durum ise ikinci elin, sıfır araç fiyatlarını geçtiğini gösteriyor.

EN UCUZ OTOMATİK i10

Hyundai i10'un otomatik vitesli şanzımana sahip versiyonlarında liste fiyatı 449.000 TL ile 530.000 TL arasında değişiyor. İkinci el otomobil alım-satımında birçok kişinin kullandığı bir online alışveriş sitesinde 2018 model yılından 2023 yılına kadar olan aynı marka ve modelin yine otomatik vitesli olan ilanlarını inceledik. 1.000 km ile 92.000 kilometre arasında değişen mesafelerle kullanılmış olan bu araçların fiyatları ise 439 lira ile 705 bin lira arasında değişiyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ADIM ATTI

Bu durum karşısında bayide sıfır araç bulamayan yurttaşlar ise liste fiyatının çok daha üzerinde olarak galeride satılan sıfır bir aracı ya da yakın bir fiyata kullanmış bir aracı almaya mecbur kalıyor. Bu koşullarda yurttaşın refahını sağlamakla görevli hükümet de birtakım önlemler almıştı. Ancak sıfır aracın 6 ay süre ve 6 bin kilometre kullanılmadan satılmaması gibi önlemler yetersiz kalmıştı. Tesla ve Togg'un ardından Mercedes-Benz'in de geçmeye çalıştığı yeni sistemin, yurttaşın derdine bir nebze de olsa çare olması bekleniyor.

DOĞRUDAN SATIŞ NEDİR

Doğrudan satış stratejisi, üretici firmanın aracı kuruluşları devreden çıkararak satış yapması anlamına geliyor. Bayilerin aradan çıkarıldığı bu sistemde araçların tanıtımı ve satışı için firmalar tarafından deneyim ve satış noktaları belirleniyor.