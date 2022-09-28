EBRD raporunda dikkat çeken ayrıntı: Türk lirasındaki hızlı değer kaybı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:09

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), beklenenden daha güçlü bir iç talep ve ihracattaki ılımlı toparlanmayı takiben Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 4,5'e yükselttiğini açıkladı.

Mayıs ayında açıklanan bir önceki tahmin bu yıl ülke için yüzde 2'lik bir büyüme öngörmekteydi.

Banka'nın faaliyet gösterdiği bölgeler için hazırladığı son Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunda bugün açıklanan tahminler, Ukrayna'daki savaşın, gaz arzındaki azalmanın ve dünya genelindeki enflasyonun ekonomiler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

YÜKSEK ENFLASYON TEMEL KLIRGINLIKLARI OLUŞTURDU

Rapor, Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olmaları ve yüzde 3'ün altında seyreden takipteki kredi oranlarıyla Türkiye ekonomisinin kuvvetli yönlerinden biri olduğunu vurgularken, ekonomik faaliyetin nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Raporda dikkat çekilen diğer bir unsur ise Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ve yüksek enflasyonun oluşturduğu temel kırılganlıklar.

Türkiye’nin artan cari açığı ve 180 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli dış borcu ve 15 milyar ABD doları civarında olan rezervlerin zayıflaması önemli endişeler olarak dikkat çekiyor.

Banka, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında, planlanan seçimler öncesinde hane halkı ve kamu harcamalarının etkisiyle yaz başındaki tahminlere paralel olarak yüzde 3,5 oranında büyümesini bekliyor. Küresel jeopolitik gerilimler ve gelişmiş ülkelerdeki agresif parasal sıkılaştırma gibi küresel faktörlerin de Türkiye'nin büyümesini etkileme riski taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye, EBRD’nin en büyük pazarı olma özelliğini taşıyor. Ülkede çoğunluğu özel sektörden olmak üzere 380'den fazla projeye yatırım yapan Banka’nın 16,877 milyon avronun üzerindeki yatırımı bulunuyor.