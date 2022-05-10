EBRD Türkiye için büyüme tahminini sabit tuttu

10 Mayıs 2022 Salı, 10:58

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki gelişmekte olan ekonomiler için ekonomik büyüme tahminini düşürürken Rusya'nın doğalgaz ihracatını aniden durdurması halinde gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) koronavirüs salgını öncesinde görülen seviyelere gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, EBRD seçimler öncesinde devam etmesi beklenen kamu harcamaları nedeniyle Türkiye'nin büyüme tahminlerini ise sabit tuttu.

EBRD MART AYINDA YAYIMLADIĞI EKONOMİK TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ



Faaliyet gösterdiği yaklaşık 40 ülke hakkında Mart ayında yayımladığı ekonomik tahminlerini güncelleyen EBRD, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri, Orta Asya ve Kuzey Afrika için ekonomik büyüme tahminini yüzde 1.7'den yüzde 1.1'e düşürdü. Düşüşte Ukrayna ekonomisinde tahminlerden kuvvetli gerçekleşeceği öngörülen daralma etkili oldu.

EBRD en çok kredi verdiği ülke olan Türkiye için büyüme tahminini ise bu yıl için yüzde 2, 2023 için ise yüzde 3.5 seviyesinde tuttu.

EBRD tarafından yayımlanan raporda, bölge ekonomisinde beklenen ivme kaybına rağmen 2023'te gerçekleşmesi planlanan seçimler öncesinde öngörülen kamu harcamaları nedeniyle büyümenin bu seviyelerde olacağı ifade edildi.

Her ne kadar EBRD'nin baz senaryosu olmasa da Rusya'dan doğalgaz akışının aniden kesilmesi halinde bölgede kişi başı GSYH'nin bu yıl yüzde 2.3, gelecek yıl ise yüzde 2 daralacağı tahmin edildi.