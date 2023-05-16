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EBRD, Türkiye büyüme beklentisini düşürdü

EBRD Türkiye için bu yılki büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2.5'e indirdi.

Reuters
Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:31
EBRD, Türkiye büyüme beklentisini düşürdü
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için ekonomik büyüme tahminini şubat ayındaki depremin ekonomiye olan etkileri ve kredi koşullarında öngördüğü daralma nedeniyle yüzde 3'ten yüzde 2.5'e indirdi.

EBRD 2024 için büyüme tahminini yüzde 3'te tuttu.

Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri, Orta Asya ve Kuzey Afrika'dan oluşan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren EBRD, bölge ülkeleri için Şubat ayında yayımladığı makro ekonomik tahminleri güncelledi.

EBRD Baş Ekonomisti Beata Javorcik, Türkiye'deki seçimleri kim kazanırsa kazansın kredi koşullarının sıkılaşmasını öngördüğünü ifade etti.


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