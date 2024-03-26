EBRD'den deprem bölgesine 500 milyon Euro desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) deprem bölgesine yönelik yeni finansman desteği açıkladı. 500 milyon Euro'luk yeni finansman desteği belediyeler tarafından kullanılacak.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:46
EBRD'den deprem bölgesine 500 milyon Euro desteği
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon Euro'luk yeni finansman desteği verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink başkanlığındaki heyet, Bakan Şimşek'le Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin ekonomi programı ve Banka ile güçlü işbirliğinin yanı sıra EBRD'nin deprem bölgesine yönelik finansman desteği ele alındı.

EBRD, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar Euro finansman paketi açıklamıştı. Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon Euro finansman sağlandı.

BELEDİYELERE KULLANDIRILACAK

Heyetin Şimşek'i ziyaretinde, söz konusu finansman paketi kapsamında, EBRD'den 500 milyon Euro finansman sağlanması için Bakanlık ile EBRD arasında mutabakat zaptı imzalandı. Zapta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile EBDR Birinci Başkan Yardımcısı Rigterink imza attı.

Söz konusu finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak.

Desteğin, 2024 ve 2025 yıllarında sağlanması öngörülüyor.

Bu arada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar bu kapsamda yaklaşık 3 milyar dolar kaynak sağlandı.???????


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