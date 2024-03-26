Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.04 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 26, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-03-26
Saat:12:02:06 TSİ
Enlem:37.84306 N
Boylam:36.25917 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/KX1fEnFoT9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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