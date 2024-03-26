Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:25
Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.04 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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