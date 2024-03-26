'Depremzede' yalanıyla dolandırıcılığa 10 yıl hapis talebi

Ankara'da Furkan K. hakkında, 'depremzede' olarak tanıtıp güvenini kazandığı internetteki ilan sahibinin otomobilini başka birisine 390 bin TL'ye satarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:47
'Depremzede' yalanıyla dolandırıcılığa 10 yıl hapis talebi
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Furkan K., internetteki otomobil ilanını kopyalayıp, kendi iletişim bilgilerini yazdı. Furkan K., ilandaki otomobili 390 bin TL'ye başka birisine sattı.

Gerçek ilan sahibi Yasin D. ile aracı sattığı Eren Kara'ya kendisini depremzede olarak tanıtıp, güvenlerini kazanan Furkan K., çeşitli yalanlarla onları devir işlemleri için buluşturup, paranın kendi hesabına yatırılmasını sağladı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Araç sahibi Yasin D.'nin, paranın hesabına gelmediğini söylemesi üzerine durum ortaya çıktı. Yasin D. aracını devretmezken, dolandırılan Eren Kara, şikayette bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Furkan K. gözaltına alınıp, mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Furkan K. hakkında, 'bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, paranın gönderildiği banka hesabının Furkan K.’ye ait olduğu; ancak hesap kapalı olduğu için paraya bloke konulamadığı belirtildi. Furkan K.'nin kullandığı telefon hattının da yabancı uyruklu ‘Cemil El Yunus’ adına kayıtlı olduğu, hattın suçtan yalnızca 3 gün önce çıkartıldığı belirtildi.

Furkan K.'nın, bilişim sistemlerini kullanarak, başka dolandırıcılık suçlarına da karıştığı, benzer şekilde suç işlemeyi meslek haline getirdiği belirtildi.

İddianamede, müştekiler ile Furkan K.’nın hiç yüz yüze gelmediği, eylemin araç ticaretinde ‘sazan sarmalı’ yöntemi olarak bilinen yöntem ile gerçekleştirildiği ifade edildi. 


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