EBSO meclisinde TÜSİAD soruşturmasına tepki: Adaleti öldürdüğün gün devlet ölür

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:09

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:09

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın konuşmaları sonrası hakkında soruşturma başlatılması ve polis eşliğinde ifade vermeye giderek yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmalarına tepkiler sürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nden sonra Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı H. İbrahim Gökçüoğlu da “Adalet” vurgusu yaptı. EBSO Şubat ayı olağan meclis toplantısının açılışını yapan Gökçüoğlu, Anayasa’nın 26. maddesi 1. fıkrasında yer alan, “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yolla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir” kısmını hatırlatarak sözlerine başladı. Gökçüoğlu, “Buna rağmen bugüne kadar hiç yaşamadığı şekilde, adliyede uygun da olmayan görüntüler, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı uygulamalarına tanık olunca, yurt dışı ve yurt içi finans çevreleri yatırımı düşünen kuruluşlarda oluşabilecek geleceğe güvensizlik ile motivasyon kaybı ve bunun gibi olumsuz etkilerin çok uzun yıllar silinemeyeceği bir ortama doğru gitmesi endişesinin, acil uygulamalar, alınacak önlemler ve çalışmalar ile acilen giderilmesi gerekli olduğuna inancını taşıyorum” dedi.

“YATIRIMCILAR İKNA EDİLMELİ”

Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ekonomik istikrar ve şeffaflık konularına değinen Gökçüoğlu, “Yabancı sermaye girişilen bağlı kırılgan ekonomimizin ihtiyacı olan paranın uygun koşullarda gelebilmesi için ‘hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ekonomik istikrar ve şeffaflığın sağlandığı’ göstergeleri yatırımcıların ikna edilmesi şarttır. Her daim fikri hür, vicdanı hür toplum ülkemizin her ferdinin geleceği umutla bakabileceği, yoksulluğun kalmadığı, mutlu insanların yaşadığı ortamın sağlanacağı inancımızı kaybetmeden üretmeye devam etmemiz lazım” diye konuştu.

FATİH SULTAN MEHMET’İN VE HZ. ÖMER’İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Fatih Sultan Mehmet’in ve Hz. Ömer’in adaletle ilgili sözleriyle tamamlayan H. İbrahim Gökçüoğlu, “Bazen çok konuşmaktansa susmanın da faydalı mesajı olduğunu düşünerek; Fatih Sultan Mehmet Han ‘Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet ölür’ demiş. 14’üncü asırda bu tespitleri yapmış çağ değiştiren sultan. Dinimizce adaletin temsilcisi Hz. Ömer ‘Adalet mülkün temelidir’ demiş. Adalet olmazsa hukuk olmaz, hiçbir güven sağlanamaz” ifadelerini kullandı./ İZMİR