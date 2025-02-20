Jak Eskinazi: Adaletsizlik, korku ve cehalet ile savaşıyoruz

Yayınlanma: 20.02.2025 - 20:43

Güncelleme: 20.02.2025 - 20:43

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın konuşmaları sonrası hakkında soruşturma başlatılması ve polis eşliğinde ifade vermeye giderek yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmalarına tepkiler sürerken Ege İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi de adaletsizliğe dikkat çekti.

“ÜÇ DEVLE SAVAŞIYORUZ”

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin “2024 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”nde kısa bir konuşma yapan Jak Eskinazi, “Çok iyi bir yıl geçirmedik, ülkemizin üretim istihdamı emek yoğun sektöründen biriyiz ama rekabetçiliği kaybettik. Yüzde 20 üzerinden kayıp gösterdik. Sektörde kan kaybı devam ediyor. Üretim maliyetlerimiz yüksek, finansa erişim zor. Döviz düşük… Gelirler paralel olarak da düşük kalıyor. Sermayemiz erimek üzere. Gerçekleri her zaman söylemeyi doğru buluyorum. Don Kişot’ün yeldeğirmenleriyle mücadelesinde dediği gibi, üç dev ile savaşıyoruz; ‘Adaletsizlik, korku ve cehalet’” diyerek sözlerini noktaladı.