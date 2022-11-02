ECB Başkanı Lagarde: "ECB, enflasyonla mücadelede faiz artırmaya devam edecek"

02 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Letonya haber portalı Delfi'ye yaptığı açıklamada, yüksek enerji maliyetlerinin ekonominin giderek daha fazla alanını etkilediğini aktardı.

Enflasyon bu kadar yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa ekonomiye yayılma riskinin de o kadar büyük olacağını belirten Lagarde, "Bizim (ECB) görevimiz, fiyat istikrarıdır ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu sağlamalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

"GELECEKTE DAHA FAZLA FAİZ ARTIŞIMIZ OLACAK"

Lagarde, ekonomide resesyon endişelerine dokunmadan, "Hedef belli ve henüz orada değiliz. Gelecekte daha fazla faiz artışımız olacak" dedi.

ECB Yönetim Kurulu, son 3 toplantının ilkinde faiz oranlarını 50 baz puan artırdı. Son iki toplantıda faizi 75 baz puan artıran ECB, faiz artırım döngüsünün ardından toplamda 200 baz puan artırmıştı.

Avro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı. Piyasalarda 2024'e kadar ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.