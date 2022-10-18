Avcılar Belediyesi'nde grev başladı: 'Bu grevi başarıya ulaştırmaya mecburuz'

18 Ekim 2022 Salı, 12:20

Avcılar Belediyesi ve bin 200 işçiyi temsil eden Belediye-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı. Daha önce grev kararını belediye binasına asan işçiler, bugün iş bırakma eylemine başladı. Ambarlı Mahallesi'nde toplanan işçiler, Avcılar Belediye Binası'na kadar yürüdü.

"GREVİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAYA MECBURUZ"

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul otobüsün üzerinde konuşma yaptı. Yurdakul, "Burada insanlar yasal hakkını kullanıyor, bazı mihraklar 'kullanmayın' diyorlar. Yasal haklarımızı demokratik bir şekilde kullanıyoruz, sayın başkanın da duyarlı olmasını istiyoruz. Bunları görüyoruz, arkadaşlarımıza 'greve çıkmayın' diye telkin değil tehditte bulunuyorlar, 'greve çıkmayın' diye. Bu grevi kırmak için her türlü oyunlar oynanıyor, bunu biliyoruz" dedi.

Yurdakul, "Bizim de talebimiz 'Bizi sona bırakırsanız İstanbul'da bitirdiğiniz son ilçeden yüzde 5 fazla zam isteriz' oldu. Nedeni ise şuydu, biz üç ay önce bitirmiş olsaydık ve bu 100 lira almış olsaydık, 100 liraya çocuğumuza alacağımız montu şimdi 200 liraya alabiliyoruz. Bu talep bunun için, bu aradaki paranın erimesini gidermek ve hayat pahalılığı sebebiyledir" dedi.

Yurdakul, "Biz bu grevi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Başkana soruyorum, bizi niye sokaklara attın? İşveren sendikasının yaptıkları sözleşmeler belli, en başta yaptığını da getir diyoruz. Ana muhalefet enflasyona inanmadığını ifade etmişti. Biz TÜİK'in açıkladığı enflasyon üzerine yüzde 5 istedik" diye konuştu.

AVCILAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Avcılar’da grev nedeniyle Avcılar Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, 22 Haziran 2022 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı ve grev sürecine girildiği belirtilirken şöyle denildi:

“Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde genellikle uzlaşmaz tavır sergileyenin işveren olduğu dünyamızda Belediyemizdeki görüşmelerde anlaşılmaz bir şekilde uzlaşmayan taraf sendikanın Ankara’daki yöneticileri olmuştur. Bu tutum oldukça manidar ve hayatın olağan akışına aykırıdır.

Sosyal demokrasi anlayışımız gereğince sendikanın grev kararına saygı duyuyoruz. Yine sendikadan en temel hak olan çalışma hakkına saygı duymasını bekliyoruz. Günümüzün ağır ekonomik koşulları karşısında tüm emekçilerimizi korumak ve aynı zamanda Avcılar halkımızın huzur ve güven içinde hizmet almalarını sağlamak üzere tüm çaba ve imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın haklarını vermek için tüm iyi niyetimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı iyi niyet ve kararlılığı da sendikadan bekliyoruz.”