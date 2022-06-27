ECB faiz kararı ve basın toplantılarının saatini değiştirdi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararı açıklamalarının ve hemen ardından yapılan basın toplantılarının saatini değiştirdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararı açıklamalarının ve hemen ardından yapılan basın toplantılarının saatini değiştirdi.
Açıklamaya göre, 21 Temmuz'daki para politikası kurulu toplantısından itibaren faiz kararları öncekine göre yarım saat daha geç olarak Frankfurt saatiyle 1415'te, TSİ 1515'te duyurulacak.
ECB Başkanı Christine Lagarde'nin basın toplantısıysa 15 dakika ileriye alınarak Frankfurt saatiyle 1445'te, TSİ 1545'te yapılacak. Böylece faiz kararı ve basın toplantısı arasındaki süre kısaltılmış olacak.
Önümüzdeki para politikası toplantılarının tarihleri ise değiştirilmedi.
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