Francois Villeroy: ECB'nin faizi bu yıl sıfırın üzerine getirmesi makul olur

06 Mayıs 2022 Cuma, 14:12

Bloomberg'in haberine göre, Paris'te konuşan Villeroy, ECB'nin net varlık alımlarını da Haziran sonunda bitirmesi gerektiğini öne sürdü.

"Benim kişisel görüşüme göre faiz oranlarında artırım konusunda ortaya koyduğumuz ileri dönük yönlendirmedeki şartlar yerine geldi" diye konuşan Villeroy, "Öngörülmeyen bir şok yaşanmadığı takdirde, faizin bu yılın sonuna kadar pozitif bölgeye getirilmesinin makul olduğunu düşünüyorum" dedi.

Avrupa'da para piyasaları ECB'nin Temmuz ayında 25 baz puan faiz artıracağını ve yıl sonuna kadar faizin 93 puan yükseleceğini fiyatlıyorlar.