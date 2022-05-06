Francois Villeroy: ECB'nin faizi bu yıl sıfırın üzerine getirmesi makul olur
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin bu yıl faizi sıfırın üzerine çıkarabileceğini söyledi.
Bloomberg'in haberine göre, Paris'te konuşan Villeroy, ECB'nin net varlık alımlarını da Haziran sonunda bitirmesi gerektiğini öne sürdü.
"Benim kişisel görüşüme göre faiz oranlarında artırım konusunda ortaya koyduğumuz ileri dönük yönlendirmedeki şartlar yerine geldi" diye konuşan Villeroy, "Öngörülmeyen bir şok yaşanmadığı takdirde, faizin bu yılın sonuna kadar pozitif bölgeye getirilmesinin makul olduğunu düşünüyorum" dedi.
Avrupa'da para piyasaları ECB'nin Temmuz ayında 25 baz puan faiz artıracağını ve yıl sonuna kadar faizin 93 puan yükseleceğini fiyatlıyorlar.
Video Haberler
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
- Çocuğunu bir ay boyunca zincire vurdu
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
- Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Çıkma düşersin dediler! 2 tane direk değiştim
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!