ECB'den dijital Euro açıklaması: Üç-dört yıla gelebilir

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:36

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:36

ECB'den dijital Euro hazırlıklarına ilişkin açıklama geldi.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital euronun üç veya dört yıl içinde piyasaya sürülebileceğini ancak talep olduğu sürece banknotların mevcut olacağını açıkladı.

ECB dijital Euro'nun diğer merkez bankası dijital para birimleriyle birlikte işlem görmesini sağlamak ECB, ABD, İngiltere, İsviçre, Kanada, Japonya ve İsveç merkez bankalarıyla yakın bir şekilde çalışıyor.

Panetta Les Echos ile yaptığı ve ECB web sitesinde yayınlanan söyleşisinde, "İlerlememizle ilgili notlarımıza baktığımızda ilk aşamadayız" dedi ve daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu da belirtti.