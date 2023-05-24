ECB'den dijital Euro açıklaması: Üç-dört yıla gelebilir
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, dijital Euro'nun üç ila dört yıl içinde piyasaya sürülebileceğini belirtti.
ECB'den dijital Euro hazırlıklarına ilişkin açıklama geldi.
ECB Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital euronun üç veya dört yıl içinde piyasaya sürülebileceğini ancak talep olduğu sürece banknotların mevcut olacağını açıkladı.
ECB dijital Euro'nun diğer merkez bankası dijital para birimleriyle birlikte işlem görmesini sağlamak ECB, ABD, İngiltere, İsviçre, Kanada, Japonya ve İsveç merkez bankalarıyla yakın bir şekilde çalışıyor.
Panetta Les Echos ile yaptığı ve ECB web sitesinde yayınlanan söyleşisinde, "İlerlememizle ilgili notlarımıza baktığımızda ilk aşamadayız" dedi ve daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu da belirtti.
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