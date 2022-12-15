ECB'den fed benzeri faiz artırımı beklentisi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün faizleri art arda dördüncü defa artırması, ancak artırımın öncekilere kıyasla daha küçük ölçekte olacağı tahmin ediliyor.

Reuters
15 Aralık 2022 Perşembe, 09:49
ECB'den fed benzeri faiz artırımı beklentisi
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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ayrıca yüksek enflasyonla mücadele için bankacılık sistemindeki nakit fazlasını azaltacak adımları açıklaması bekleniyor.

Euro bölgesinin merkez bankası ECB, politika faizini yalnızca üç ay içinde -yüzde 0.5'ten yüzde 1.5'e yükselterek yıllardır devam ettirdiği aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya başladı.

SIKILAŞMA HIZINI YAVAŞLATACAK BEKLENTİSİ

Ancak yatırımcılar enflasyonun zirve seviyeyi gördüğüne dair işaretler görülmesi ve resesyonun yaklaşması nedeniyle bugün para politikasındaki sıkılaşma hızını yavaşlatacak bir karar alınacağını tahmin ediyorlar.

ECB'nin son iki toplantısında faizleri 75 baz puan artırmasının ardından bugün, faiz kararını dün açıklayan ABD Merkez Bankası'nı (Fed) takip ederek 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Öte yandan, ECB'nin yine Fed'e benzer şekilde yatırımcıları enflasyonla mücadelede kararlı olduğuna ikna etmek üzere faiz artırımlarının devam edeceği sinyali vermesi de bekleniyor.

Enflasyonun 2025'e kadar ECB'nin hedefi yüzde 2'nin üzerinde kalabileceği öngörülüyor.


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