Avrupa ve İngiltere merkez bankası toplantıları ne zaman? BoE ve ECB'nin faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasalarda, Fed'in dünkü faiz kararının ardından gözler bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Avrupa ve İngiltere merkez bankası toplantıları ne zaman? BoE ve ECB'nin faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 09:48
Avrupa ve İngiltere merkez bankası toplantıları ne zaman? BoE ve ECB'nin faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Avrupa tarafında, bugün açıklanacak BoE ve ECB'nin faiz kararı öncesi dün açıklanan ekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam etti.

BOE VE ECB'NİN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BoE'nin faiz kararı saat 15.00, ECB'nin faiz kararı ise 16.15'da açıklanacak.

BEKLENTİ NE?

Analistler, bugün ECB ve BoE faiz kararının yanı sıra İsviçre, Norveç, Filipinler ve Tayvan merkez bankaları toplantılarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması ile piyasalarda denge arayışının öne çıkabileceğini söyledi.



BOE ECB Fed Açık Piyasa Komitesi

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