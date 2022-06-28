ECB/Lagarde: 'Teşvikleri daha hızlı bir şekilde geri çekeriz'

28 Haziran 2022 Salı, 12:39

Portekiz'deki bir bankacılık forumunda konuşan Lagarde Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artış planını yinelerken gerekirse daha hızlı hareket etmeye hazır olduklarını söyledi. Lagarde "Eğer daha yüksek enflasyonun beklentileri tehdit ettiğini görürsek teşvikleri daha hızlı bir şekilde geri çekeriz" dedi.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre, enerji ve gıda şoklarının büyüklüğünün enflasyonda belirsizlik yarattığını, enflasyonun hizmet sektöründe de yaygın şekilde de artmaya başladığını ifade eden Lagarde enflasyon baskılarının artabileceğine, enflasyon şoklarının büyümeyi de olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Buna rağmen pozitif büyüme beklediklerini vurguladı.

25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI MESAJI VERİLMİŞTİ



Lagarde "Eylül sonrası faiz artışlarında kademel, ve sürdürülebilir bir patikada ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Avrupa Merkez Bankası, Rusya'dan enerji ithalatını kesmenin resesyonu tetikleyeceğine dair endişelerin gölgesinde rekor yüksek enflasyonu kontrol altına almak için 10 yılda ilk kez faiz artırımına hazırlanıyor.

AMB yetkilileri son toplantıda 25 baz puan faiz artışı mesajı vermişti.