ECB/Martins Kazaks: Eylül ayında da faiz artırımının oldukça ciddi büyüklükte olması gerekli
Avrupa Merkez Bankası üyesi Martins Kazaks, bu ay yapılan 50 baz puanlık faiz artırımı ile ECB'nin büyük faiz artırımlarının sona erdiğinin söylenemeyeceğini söyledi.
Letonya Merkez Bankası Başkanı olan Kazaks, "Bu ay yapılan Faiz artırımının ECB'nin tek önden yüklemeli faiz artırımı olacağını söyleyemem. Eylül ayında da faiz artırımının oldukça ciddi olması gerekli" dedi.
Foreks'in haberine göre, Frankfurt'ta konuşan Kazaks, ECB'nin Fed gibi 75 baz puanlık bir artırım yapması olasılığına ilişkin bir soruya, "Büyük faiz artırımları konusunda politika yapıcıların açık fikirli olmaları gerekli, Belirsizliği, enflasyonist dinamikleri ve risklerin ısrarcılığını dikkate aldığımızda elbette tartışmaya açık olmalıyız" yanıtını verdi.
Ekim ayı toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayı reddeden Kazaks, piyasanın gelecek hazirana kadar 150 baz puan faiz artırımı beklentisini "büyük bir itirazının" bulunmadığını vurguladı.
Kazaks demecinde ECB'nin kur hedefi olmadığını, ancak kurların enflasyonu yönlendirmek konusunda önemli bir faktör olduğunu belirtirken, "Çok zayıf Euro bir problem" diye konuştu.
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