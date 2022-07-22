ECB'nin faiz artırımından sonra Euro/TL'de son durum: Euro ne kadar oldu? (22 Temmuz 2022)
Avrupa Merkez Bankası, dün 2011'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı aldı. Faiz artırımı kararı Euro'nun kaderi için oldukça önemliydi. Euro/dolar paritesindeki eşitlik için Euro'da düşüş yaşanacağı söylense de Euro dün TL karşısında değer kazanmaya devam etti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizleri 50 baz puan artırdı. Bu karar Euro için hayati öneme sahipken, 2011'den bu yana alınan ilk faiz artırımı kararı oldu.
Euro/dolar paritesinde yaşanan düşüş, Euro için tehlike çanları çalsa da ECB'nin bu kararının Euro için rahatlatıcı olduğu düşünülüyor.
Dün alınan Kararın hemen ardından Euro'da sert yükseliş yaşandı. Gün içerisinde karar sonrası Euro/TL18.1945'i gördü.
Euro/TL paritesinde bugün hareketlilikler mevcut. Gün içerisinde en yüksek 18.1606'yı gören Euro, en düşük 17.9826'yı test etti.
Euro/TL paritesi şu dakikalarda yüzde 0.22 düşüşle 18.0924'ten işlem görüyor.
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