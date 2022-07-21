Euro için kritik gün: ECB, bugün faiz kararını açıklayacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü para politikası toplantısında 11 yıldır ilk defa faiz artırımına gidecek; enflasyondaki artışın kontrolünü kaybetmekten endişe duyan ECB yetkilerinin daha önce planlanandan daha büyük bir artırıma gitmesi de ihtimaller arasında.
ECB'nin faiz kararı TSİ 1515'te açıklanacak. Christine Lagarde TSİ 15.45'te basın toplantısı düzenleyecek.
Euro bölgesinde enflasyon iki haneli seviyelere yaklaşırken enflasyonun ECB'nin yüzde 2 olan hedefinin üzerinde kalacağına yönelik riskler artıyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ekonomisi zaten kötü etkilenen Avrupa'da ekonomik büyüme yavaşlasa hatta sert daralsa bile ECB'nin faiz artırımına gitmesi gerekiyor.
ECB'de karar vericiler, bankanın ne kadar hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Bazı ECB yetkilileri ECB'nin Fed gibi diğer merkez bankalarına kıyasla geride kaldığını belirtirken, diğerleri ECB'nin adımlarının teşkil ettiği risklerin resesyon ihtimalini artırdığını ifade ediyor.
"50 BAZ PUANDA DEĞERLENDİRİLİYOR"
ECB, daha önce politika faizini Temmuz'da 25 baz puan artırmayı, Eylül'de de tekrar daha büyük oranda artırıma gitmeyi planladığını teyit etmişti. Ancak konuya yakın kaynaklar enflasyon görünümünün kötüleşmesi nedeniyle ECB'nin Temmuz'da 50 baz puan artırıma gitmesinin de değerlendirildiği bilgisini vermişti.
Reuters anketine katılan ekonomistler ECB'nin 25 baz puan faiz artırımına gitmesini bekliyor ama katılımcıların çoğu bankanın aslında yüzde - 0.5 ile rekor düşük seviyede olan mevduat faizini 50 baz puan artırarak sıfıra çıkarması gerektiğini söylüyorlar.
Euronun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesini görmesi de enflasyon baskılarını artırarak ECB'nin kararını zorlaştırıyor ve büyümeye zarar verecek olsa bile daha büyük faiz artırımına gitme ihtimalini yükseltiyor.
ECB, 50 baz puan faiz artırımına gitse bile bu adım ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ayki 75 baz puan faiz artırımının gerisinde kalacak. Piyasalar, Fed'in aynı zamanda bu ay da 75 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor.
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