Goldman Sachs: ECB'nin Euro'ya müdahalesi düşük bir ihtimal

22 Temmuz 2022 Cuma, 09:32

Goldman Sachs analistleri Avrupa Merkez Bankası'nın Euro'ya müdahalesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Goldman Sachs analistleri Japon yenine merkez bankası müdahalesinin ise daha olası olduğuna dikkat çekti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, analistlere göre bu yıl dolara karşı yüzde 10’dan fazla değer kaybetmesine rağmen Euro'ya bir AMB müdahalesi olasılığı çok düşük.

Aralarında Karen Reichgott Fishman’ın da bulunduğu stratejistler, AMB Başkanı Christine Lagarde ve arkadaşlarının odaklarını Euro'ya döndürmeden önce çözmeleri gereken daha önemli sorunları olduğunu belirtti.

JAPON YENİ BU YIL YÜZDE 16 GERİLEDİ



Buna karşın Goldman stratejistleri Japon yenine BOJ müdahalesinin daha olası olduğunu belirtti. Dolara karşı bu yıl yüzde 16 gerileyen Japon yeni bu ay 1998’den bu yana en zayıf seviyesini test etmişti.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda ise bu hafta daha zayıf para birimine rağmen gevşek politikada kararlı olduklarını vurguladı.

Geçtiğimiz on yılda dünyanın en büyük merkez bankalarının müdahalelerinin nadir ve koordineli olduğuna dikkat çeken Reichgott Fishman Japonya’da müdahale olasılığının arttığını belirtiyor.