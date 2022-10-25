Eczacıbaşı Kazablanka’da temizlik kâğıdı fabrikası açtı

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

Yaş ortalaması 28 olan 37 milyon nüfusa ve tarıma dayalı ekonomiye sahip bir Kuzey Afrika ülkesi Fas... Kişi başı milli geliri 3 bin 500 dolar sadece. Ancak ekonomideki hareketlilik Fas’ın hızlı bir gelişme sürecine girdiğini gösteriyor.

Kazablanka’nın yanı sıra en tanınan kentlerinden biri olan Marakeşle de turizm sektörünün en bilinen destinasyonları oluşturuyor iki kent.

Yatırım imkânları, kolaylıklarıyla dünya yatırımcılarının yeni gözdesi Afrika’ya en rahat giriş kapılarından biri Fas. Bizim Fas’ta bulunma nedenimiz ise bir Türk yatırımcının, Eczacıbaşı Grubu’nun Kazablanka’da 25 milyon Avro yatırımla kurduğu fabrikanın açılış töreni.

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu, fabrikanın grup için de Afrika pazarına girmenin ilk adımı olduğunu söylüyor.

Gümrah, bu yıl grubun 80’inci yılını kutladığını ve 2022’de ana faaliyet alanları için 200 milyon Avro kaynak ayırdıklarını anlatıyor. “Tesisimiz, Afrika kıtasındaki ilk yatırım. Selpak ve Solo markalarımızla, Türkiye’de olduğu gibi Fas’ta da liderlik sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu ise temizlik kâğıdı, bebek bakım, kişisel bakım, ev bakım kategorilerinde grubun markalarının her 10 evden 7’sinde yer aldığını belirterek şu bilgileri veriyor:

“80’li yıllarda yarı mamul ihracatıyla başlayan ve 90’ların sonunda Selpak markalı ürünlerimizin ihracatıyla devam eden yolculuğumuzda bugün, temizlik kâğıdı ürünleri alanında en büyük ihracatçılardan biri konumundayız. Fas pazarı, bölgesel güç olma planlarımızda önemli bir yere sahip. Hedefimiz 2026 yılında uluslararası satışların ciromuz içindeki payını yüzde 50’ye çıkarmak. Fas’ta artık ev sahibi olan Selpak ile üst segmentte yüzde 47 paya sahibiz.”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fas Fabrikası Genel Müdürü Tolga Yazgan’ın verdiği bilgilere göre ise Fas’ta kişi başı temizlik kâğıdı kullanımı 2 kg seviyesinde. Dünyada kişi başı kullanım yıllık ortalama 6 kg. Yazgan, “Fas pazarının her yıl ton bazında yüzde 5 büyüyeceğini düşünüyoruz” diyor.

YATIRIMCILAR İÇİN FIRSATLAR ÇOK

Ziyaret sırasında bir araya geldiğimiz Türkiye Fas Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ise Türkiye’nin Fas’ı çok iyi tanımadığını söylüyor. 2006’da imzalanan serbest ticaret anlaşması ile ticari hareketliliğin başladığını anlatan Doğan, Fas’ta 170 şirketin 10 bin kişiye istihdam yarattığını belirtiyor. 4 milyar dolarlık dış ticaret hacminin 3 milyar dolarının Türkiye’nin ihracatından oluştuğunu anlatıyor. Doğan, Türk yatırımcılara şu bilgileri veriyor:

“Fas, 1 trilyon dolar potansiyel olan Afrika pazarına giriş için en uygun ülkelerden biri. Türkiye’ye çok yakınlar. Türk dizileri çok etkin. Tekstil, enerji, tarım, ilaç, hizmet gibi birçok alanda üretim için çok ciddi fırsatlar var. Sıkıntılar olsa da serbest ticaret anlaşmamız, yatırım yapma kolaylığı var.”