Sanayici Bülent Eczacıbaşı: 'Moral bozmadan yatırımlara devam'

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ekonomik konjonktürde iniş çıkışların her zaman olduğunu belirterek “Bazen bu iniş ve çıkışlar iş yapma sürecinizi zorlaştırabilir. Buna ayak uydurmak ve işinizi sürdürmek zorundasınız” dedi.

Şu anda yaşanan en büyük zorlukların dünyada enflasyonun yükselmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu durumun yarattığı lojistik kopukluklar olduğunu anlatan Eczacıbaşı, “Enerji konusu her zaman gündemde. Ama işleri devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Bülent Eczacıbaşı Eskişehir’de gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda yatırım maliyetlerinin yüksek olduğunu, ancak yatırımı ertelemenin maliyetinin daha yüksek olduğunu aktardı. Eczacıbaşı’nın açıklamalarının satır başları şöyle:

- Yüksek enflasyon ve kur: Ekonomide her zamanlar sorunlar olabilir. Biz sanayiciyiz. Bu koşullar hep aşılır diye düşünüyoruz. Moralimizi bozmadan yatırımlara planladığımız gibi devam ediyoruz. Yatırımı ertelemenin maliyeti daha yüksek. Kurlara, maliyet artışına vs. çözüm bulunur ve bir şekilde o yatırım yapılır. Talebi karşılayamamak, pazarı yurtiçi veya yurtdışında rakiplere kaptırmak, küçülen pazarın getirdiği maliyet artışlarını karşılamak gibi etkenlerin getirdiği fatura çok daha büyük olur.

- Ekonominin durumu: Ekonomik konjonktürde inişler çıkışlar her zaman olmuştur. Buna ayak uydurmak ve işinizi sürdürmek zorundasınız. Bazen bu iniş ve çıkışlar iş yapma sürecinizi zorlaştırabilir.

- En büyük zorluklar: Dünyada enflasyonun yükselmesi, Ukrayna savaşı ve bu durumun yarattığı lojistik kopukluklar ve zorluklar.. Tüm şirketler bunlarla karşı karşıya. Enerji konusu her zaman gündemde. Ama işleri devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dünyanın gündeminde yüksek enflasyon var. Dünyanın çoktan unuttuğu bir konuyla yeniden karşılaşıyoruz.

- Seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler: Her zamanki gibi dikkatli olup işleri iyi yönetmek lazım. Müdebbir tüccar (Tedbirli) gibi davranmak lazım.

- Yüksek enerji maliyetleri: Enerji maliyetlerini düşürmek son altı ayın sorunu değil. Genel olarak enerji maliyetlerimizi azaltmak için planlarımız var. Karo seramik alanında çok yoğun bir şekilde enerji kullanılıyor. Bu alanda enerji maliyetlerini düşüren her şeyin peşinde gitmek zorundayız.

- Yeni yatırım planları: Yeni bir alana girmeden öte mevcut faaliyet alanlarımızda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bugüne kadar bütün yatırımlarımızı zamanında yaptık. Bu sayede mevcut sektörlerimizde dünya çapında noktalara geldik. Başka yere paralar harcayalım, şirketler peşinde koşalım vs. gibi şeyler yapmadık ve yapmayacağız. Karo seramik, dünya çapında iddialı olabileceğimiz bir alan. Bu doğrultuda Türkiye’de ve yurtdışında yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Yaşanan sorunlara da mutlaka bir çare bulursunuz. Fas’ta temizlik kâğıdı alanındaki yatırımımızı oturttuktan sonra Afrika kıtasında neler yapabiliriz diye bakabiliriz. Yurtdışında baktığımız, araştırdığımız şirketler de oluyor.

- Rusya’daki faaliyetler: Rusya çok büyük bir belirsizlik. Orada iki tane tesisimiz var o tesislerin geleceği ne olacak iş hacmi nasıl gelişecek göreceğiz. Şu anda bir sorunumuz yok. Ama bekleyip görmek lazım.

- Fiyat politikası: Enflasyon maliyet artışlarına yol açar ve buna bağlı olarak fiyat artışları olur. Ama zaman içinde kendini dengeler.

- Uzaktan çalışma: Pandemi öncesi çalışma koşullarına tamamen dönüşten bahsetmek zor. Bir araya gelmeden insanlar ekip olabilir mi, bir ortak kültür oluşabilir mi, bizi düşündüren konular bunlar. Teknoloji neyi mecbur ediyorsa ayak uyduracağız.