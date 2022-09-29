Eczacılardan büyük Ankara mitingine çağrı

29 Eylül 2022 Perşembe, 13:48

Türk Eczacılar Birliği (TEB), 16 Ekim'de Ankara'da yapacakları miting öncesi, eyleme çağrı yapan basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara Kocatepe Kültür Merekezi'nde yapılan basın açıklamasına çok sayıda eczacının katıldı.

Eczacılar adına konuşma yağan TEB Başkanı Arman Üney, ilaç yokluğu ve hastaların ucuz ilaca erişememesi sorunlarına dikkat çekerek şöyle konuştu: "İlaç fiyat kararnamesi 13 yıl önce güncellenmiş, şimdilerde ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesine ihtiyaç var. Şimdilerde ilaç yokluklarına ilişkin bir kriz var. ‘10 TL’ye ilaç mı kaldı?’ Bunu hastalara anlatmak zorunda olanlar biziz. Hep bir tedirginlik yaşıyoruz. ‘Hangi ilaç var hangi ilaç yok’ diye. Ve bu sorunlar da artarak devam ediyor. Bir düzenlemenin yapılacağı söylendi, ama yapılmadı. Pandemi döneminde halka ücretsiz maske dağıtan bizlerdik, halk için mücadele eden yine bizlerdik. Biz haklı taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Başka istediğimiz hiçbir şey yok. Hakkımız olanı istiyoruz ve 16 Ekim’de eczanelerde yaşanan çıkmaza dur diyerek kamuda çalışan meslektaşlarımızın, özlük hakları ve mücadelesinde de onların arkasında duracağız.”