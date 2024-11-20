Ankara'da 'hindi çiftliği' kurma vaadiyle 50 milyon liralık vurgun!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:31

Güncelleme: 20.11.2024 - 14:34

Çankaya ilçesindeki bir kamu kurumunda çalışan Doğancan D., iş arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu ve yüksek gelir elde edeceğini söyledi.

Bunun üzerine iş arkadaşları, birikimlerini ve çektikleri kredileri Doğancan D.'ye teslim etti.

Ancak Doğancan D. bir süre sonra işe gelmedi ve telefonlara da cevap vermedi. Dolandırıldığını fark eden çok sayıda kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Doğancan D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

40 KİŞİYİ 50 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Çanakkale'ye kaçtığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari şüphelinin yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.