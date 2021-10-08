Belediye başkanları, tarımsal üretimin önemine dikkat çekti

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER EKREM ORAN:

ÇEŞME SAKIZI HASADI VE ANASON DİKİMİ HEYECANI

Çeşme’ye özel tarımı canlandırmak için çalışıyoruz. İşlenen tarla sayısını yüzde 20 artırdık. Yaptıklarımıza gelirsek hibrit tohuma karşı mücadele veren dünyaca ünlü ünlü Çeşme kavunumuz yeniden atağa geçti.

Çeşme sakızımızla ilgili 60 sene sonra hasat yaptık. 10 bin fidanı üç senede toprakla buluşturduk. Yine Çeşme limonumuz ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kendi belediye bünyemizde ağaç dikme işlemlerimiz devam ediyor. 35 yıl sonra anason dikimi yaparak piyasaya döndük. Bölgenin yine meşhur beyaz soğanının ekim ve satış işlemleri belediye üzerinden sürüyor.

Satın alma garantili karakılçık buğdayı dikimi yaptırdık. 70 ton buğdayımızdan kendi halk ekmek fabrikamızda yaptığımız ekmekleri Çeşmelilerle buluşturduk. Hayvancılık noktasında sakız koyunumuz var, onu teşvik ediyoruz.

Kanunsuz 1500 imar barışı başvurusunu iptal ettik. Böylece tarım arazilerini koruma altına alıyoruz. Bir tarım akademisi kuruyoruz. Burada üreticiye nasıl verimli ürün alabileceğini öğreteceğiz.

PÜLÜMÜR BELEDİYE BAŞKANI MÜSLÜM TOSUN:



HEDEF KIRSAL KALKINMA



Pülümür’de arıcılık çok yaygın. 120 civarı üreticiye sahip bir ilçeyiz. Bu noktada üretici ve üreticiyi destekleyecek uzman kişileri bir araya getirdiğimiz kooperatiflere yönelik talepler aldık. Bu talepler sonucunda kırsal kalkınmayı hedefleyen ve üç yıldır çalışmaların sürdürüldüğü Pülümür Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurduk. Bu aynı zamanda üretici ve tüketiciyi buluşturmaya yönelik de bir adımdı. Ürettiğimiz balı metropollerde ve çeşitli belediyelerin marketlerinde sunmak istedik. O da oldu. Bizim için önemli olan doğru gıdanın sunumuydu ve aracıları ortadan kaldırmaktı. Biz hayvansal ürünlerle ilgili bir kooperatif daha kurmak istiyoruz. İstihdama da katkı sağlayacak bu adımlarla üreticinin elindeki ürünlerin pazarlanması konusunda da desteğimizi sürdüreceğiz.

TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANI NURETTİN AKBUĞA:

ÜRETMEYEN TOPLUM YOK OLMAYA MAHKÛMDUR

Türkiye ekonomisini ayakta tutan iki unsur tarım ve sanayi. Ama üreticinin önüne ithalatın konulmasının ardından tarım sektörü yıllardır zarar eden bir alana dönüştürüldü. Çiftçi üretimi bırakma noktasına geldiği dönemde CHP, yerel yönetimlerle çiftçinin malının değerlendirilebileceği ve kooperatifleşme ön plana çıkarabileceği büyük bir hamle yaptı.

Üretmeyen toplum yok olmaya mahkûmdur. Biz üreten belediyeleriz. Tuzlukçu Belediyesi olarak 50 bin metrekare bağ alanı yaptık, meyvecilik için altyapı oluşturduk verim aldık. Siirt fıstığını deneyeceğiz. Pekmez yaparak kendi markamızı ön plana çıkardık. Tahin üretimi yapıyoruz.

İthal tohumların dayatılması sonucu verimsizliği gördük ve ata tohumlarını yaygınlaştırdık. Buğdayımızı çiftçiyle paylaşıyoruz. Yeni bir kooperatif kurma aşamasındayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçemize paketleme tesisi kazandıracağız. Ürettiğimiz ürünleri paketleyerek kendi markamızı halk marketlerinde ve pazarlarda direkt tüketiciye götüreceğiz.