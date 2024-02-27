Tiyatro Meftun, 'Maskeliler' adlı oyunla izleyicilerle buluşuyor

Bodrum’da yetişen genç oyuncular tarafından kurulan Tiyatro Meftun, İsrailli yazar Ilan Hatsor’un 33 yıl önce kaleme aldığı ‘Maskeliler’ ile Bodrum’da prömiyer yapmaya hazırlanıyor. Mehmet Esen yönetmenliğinde sahneye taşınacak oyun, 4 Mart Pazartesi 20.00’de Nurol Kültür Merkezi, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşturulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:57
Tiyatro Meftun, 'Maskeliler' adlı oyunla izleyicilerle buluşuyor
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Bodrum'da faaliyet gösteren genç oyuncuların kurduğu Tiyatro Meftun, İsrailli yazar Ilan Hatsor'un kaleme aldığı "Maskeliler" adlı oyunu sahneye taşıyor. Oyun, Filistinli üç erkek kardeş arasında geçen trajediyi konu alıyor ve savaşın insanlarda yarattığı çıkmazı etkileyici bir dille anlatıyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyerini yapacak olan oyun, 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Nurol Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluşacak. Yönetmen Mehmet Esen, oyunun günümüzde sahneleniyor olmasını, İsrail-Filistin çatışmalarının yarattığı acıları ve dünyanın bu acılara duyarsızlığını ifade ederek açıklıyor.

"Maskeliler", Berlin'de büyük ilgi görmüş ve iki yıl boyunca kapalı gişe oynamış bir oyun olarak dikkat çekiyor. Esen, sanatın toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir araç olduğunu vurgulayarak, oyunda işlenen temaların günümüzde Filistin'de olduğu gibi Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yaşanan gerçeklerle paralellik gösterdiğini belirtiyor.

Oyunun konusu, üç Filistinli kardeşin politik ve ekonomik zorluklarla dolu hayatlarını ve içinde bulundukları çıkmazları ele alıyor. İşbirlikçilik, hainlik, aile bağları gibi temaları işleyen oyunda, savaşın insanlar üzerindeki etkileri ve kişisel mücadeleler anlatılıyor. Mart ayı boyunca Bodrum'da sahnelenecek olan oyun, izleyicilere güçlü bir politik ve duygusal deneyim sunmayı hedefliyor.


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