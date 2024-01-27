Merkez Bankası açıkladı! Çek defterlerinde değişikliğe gidildi: Bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek

Bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 6 bin liradan 9 bin 270 liraya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:31
Merkez Bankası açıkladı! Çek defterlerinde değişikliğe gidildi: Bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek
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Karşılıksız çeklerde, defterdeki her bir çek yaprağı için bankaların ödeyeceği miktar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yeniden belirlendi.

Buna göre, 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in (Sayı: 2010/2) 4'üncü maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası" ibareleri "9 bin 270 Türk lirası" olarak değiştirildi.

Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibareleri “8 bin 650 Türk lirası” olarak güncellendi. Tebliğ, 31 Ocak'ta yürürlüğe girecek.


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