EGD'den Cumhuriyet'e üç ödül

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:45

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:45

EGD tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

Şehriban Kıraç, Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin ile yaptığı "Seçimle unutulduk" söyleşisi ile ile yılın Söyleşi/Röportaj dalında ödül alırken, Yılın Köşe Yazarı dalına Özlem Yüzak ve Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülüne “Yıkımdan umut çıktı” haberi ile Ali Can Polat değer görüldü.

Çok sayıda davetlinin katıldığı törende 14 dalda ödül verildi. Törenin açılış konuşması EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin, ödül başvurularının 29 kişilik jürinin ön oylamasına tabi tutulduğunu, ardından en yüksek puan alan haberlerin jürinin bir araya gelmesiyle yapılan istişare sonucu değerlendirilerek kazananların belirlendiğini söyledi.

Erçin, afet dönemlerinde iletişimin düzgün yürütülebilmesi için TÜHİD ve İDA ile bir çalışma yaptıklarını bu çalışmayı TGC'ye de sunduklarını bildirdi. Erçin, medyadaki etik tartışmalarına yönelik de önümüzdeki günlerde tarafların katılımıyla bir heyet toplayacaklarını dile getirdi.

İTO Başkanı Avdagiç, “Türkiye’de ilk kurumsal ve kesintisiz ekonomi gazeteciliğini başlatan oda olarak, ekonomi basınının yanında olmayı ve gelişimine katkıda bulunmayı temel sorumluluğumuz görüyoruz: Çünkü biz 1885’ten itibaren ekonomi basını güçlendikçe, Türk özel sektörünün de güçlenmeye başladığını biliyoruz. İş dünyamızın sesinin etkin şekilde duyulması; yanlış politikaların önlenmesi, sorunların çözüme kavuşturulması, sizler sayesinde mümkün oluyor. Yine iş dünyası sizlerin haberleri vasıtasıyla, doğru iş kararları alıyor, doğru yatırımları yapıyor. Böylece bizler üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir modelle çalışırken; sizler de haberlerinizle Türkiye'nin ekonomi rotasında, şaşmadan ilerlemesine katkıda bulunuyorsunuz” dedi.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

15. EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin kazananları şöyle oldu:

Söyleşi/röportaj (yazılı basın): “Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin: Seçimle unutulduk- ” söyleşisi ile Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç.

Yılın köşe yazarı: Cumhuriyet gazetesi yazarı Özlem Yüzak.

Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülü: “Yıkımdan umut çıktı” haberi ile Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat.

En iyi haber ve araştırma (yazılı basın): “Elektriği vatandaşa pahalı satıp ucuza ihraç ediyoruz” haberi ile Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin.

En iyi haber ve araştırma (internet): “TMSF sattı TMSF aldı” haberi ile Dunya.com'dan Kerim Ülker.

En iyi haber araştırma (TV): “Mehmet Cengiz” haberi ile OdaTV'den Can Özçelik.

Söyleşi/röportaj (TV): “Jim Rogers” söyleşisi ile TRT Haber'den Belgin Yakışan Mutlu.

Yılın ekonomi programı (TV): “Bize sorun” ile A Para'dan Faruk Erdem.

Yılın ekonomi programı (radyo): “Hayat bulan fikirler” ile TRT Radyo'dan Abdulvahap Kartal.

Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülü: “200 yıllık tarih krize yenildi” başlıklı Yeni Bakış'taki haberi ile Kenan Yeşil.

Nezih Demirkent Özel Ödülü: “Bana binayı soramazsınız” haberi ile Sözcü gazetesinden Deniz Bilici Göçmen.

Namık Ahıska Özel Ödülü: “Özelde öğretmen maaşı bakıcı maaşının altında” haberi ile Sabah gazetesinden Betül Alakent.

Bülent Yardımcı Özel Ödülü: “150 bin TL verirsen evden çıkarım” haberi ile Akşam gazetesinden Arzu Kurum.

Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü: “Putinden kaçarken kömüre tutundular” haber tasarımı ile Sabah gazetesinden Seçil Kaya.

EGD ekonomi basını başarı ödülleri jürisi ise şu isimlerden oluştu: Vahap Munyar, Abdurrahman Yıldırım, Jale Özgentürk, Hasan Arslan, Oya Yalıman, Recep Genel, İbrahim Acar, Talip Yılmaz, Yaşar Kızılbağ, Fikri Türkel, Servet Yıldırım, Canan Eraslan, Olcay Büyüktaş, Çetin Ünsalan, İdriz Çokal, Celal Toprak, Ece Ceyhun, Recep Erçin, Barış Ergin, Özgül Öztürk, Murat Gülderen, Sibel Atik, Aysel Yücel, Sayime Başçı, Rahim Ak, Mehmet Uluğtürkan, Ceyhun Kuburlu, Murat Birinci, Ali Çağatay.