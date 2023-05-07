Özlem Yüzak'ın İstanbul izlenimleri: 'Birleşe birleşe kazanacağız'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.05.2023 - 03:00

Dedem ilk oyum sana.. Ferman padişahınsa sandık bizimdir... Bye bye Erdoğan... Geleceğim için buradayım... “Dürüstlükte Bay Kemal gibi ol” ... Pankartlar havada. Maltepe 2017 yılındaki “Adalet Mitingi”nden bu yana en büyük kalabalığı yaşıyor. Halaylar çekiliyor... İstanbul’un tüm milletvekilleri ve milletvekili adayları sahneden halkı selamlıyor. Saatler geçtikçe coşku azalmıyor artıyor...

Önceki akşam Ajans France Press’in Türkiye Büro Şefi Anne Chaon ile birlikteydim. Chaon Türkiye’ye gelmeden önce Afganistan’ın başkenti Kâbil’de 3 yıl görev yapan bir gazeteci. O bölgenin gömüldüğü karanlığı iyi biliyor. Hiçbir ülkenin sahip çıkmayıp kaderine terk edildiğini de... Türkiye’nin her bir yerinde hem Cumhur hem de Millet İttifakı’nın birçok mitingini izlemiş bir yabancı gazeteci olarak izlenimlerini sorduğumda “Halk değişim istiyor, bunu çok net gördüm” dedi.

Sabah saatlerinden itibaren Maltepe’yi dolduran insan seli bunun en iyi göstergesi.

İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin büyük özverili çalışmaları ile oluşan birlik ruhu tüm alana yayılıyor. “Parayla değil gönülle geldik” pankartı her şeyi anlatıyor. Bakıyorum devasa meydana sığamayan kalabalık ana caddeye taçmış, doldurmuş; yetmemiş...

Karamollaoğlu: Sizin sıkıntılarınızı biliyorum merhem olacak ilkeleri 6 parti olarak hazırladık.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş siyah takım elbiseli, eşi bembeyaz bir giysi ile halkı selamlıyor: “14 Mayıs’ta değişimin müjdesini veriyorum.

İstanbul düşerse Kudüs düşmüş gibi olur dediler. İstanbul düştü ama her şey çok güzel oldu, yine olacak. Birleşe birleşe kazanacağız”.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu coşturuyor meydanı. Gerçekten iyi bir hatip.

Gençlere özellikle vurgu yapması önemli: “Yönetici vatandaşına iş bulma sorumluluğunu hissetmeli” diyor. Çok yönlü kapsayıcı işgücü eğitim programları; ne istihdam ne eğitimde yer alan gençlere doğru istihdam için garantili yetenek programları başlatacağız. Kreş seferberliğini bütün Türkiye’ye yayacağız; bütün çocukları eşitleyeceğiz.

Deva Partisi liderinin vurgusu ekonomi oldu. 200 TL’lik banknotun ilk çıktığı 2009 yılında bu para 134 dolar ediyordu. Şimdi 10 dolar bile etmiyor. 124 doları kim çaldı?

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’ın konuşması uzadıkça uzadı, telefonuma bir mesaj geldi. Baktım bir dost “Uysal, melatonin gibi, tam bir uyku hapı” yazmış. 6’lı masa olunca yapacak bir şey yok. Herkes bir yandan da kendi seçmenine hitap ediyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yeni dönemin tarım politikalarına değinerek “Demokrasini hidrallezini kutlayacağız” dedi.

HAK HUKUK ADALET VURGUSU

Helal olsun valla millete. 4’ten beri meydan dolu. Neredeyse 4 saat oldu hâlâ cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıkmadı ve alanı terk eden yok. Aksine kalabalık daha da artıyor... Tabii birlikte umut da...

Torunu Pars ile sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bekleyen kalabalık ile en iyi empati kuran lider. “Bu kadar ayakta tuttuğumuz için özür dileriz hakkınızı helal edin” diyerek söze başladı. 2007 yılındaki havaalanı ilahesindeki rüşvet olayını gözler önüne seren Tayyip Erdoğan’ın yakını Ali Yeşildağ’ın ifşaatlarını anlattı ve “Harami düzeni ortadan kaldıracağız” sözünü verdi.

VE KILIÇDAROĞLU...

Gün battı hava kararmaya başladı. Cep telefonlarının ışıklarını yakın diye seslendi sahneden spiker “Aydınlık bir Türkiye için değişime hazır mısınız?” diye başladı. “Ayırım yapmadan, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım sözü” bence en önemli. Kılıçdaroğlu bunun taşlarını önce birbirine hiç benzemeyen 6 parti ile Millet İttifakı’nı oluşturarak döşemişti. Bu miting bunun perçinlendiğini gösterdi.