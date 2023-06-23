Egeli iş insanlarından faiz artırım kararını yorumu: Olumlu ama yeterli değil!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:25

Güncelleme: 23.06.2023 - 10:25

İzmir İş dünyası temsilcileri, Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi. Faiz artırım oranının piyasa beklentilerinin altında kaldığını dile getiren İş Dünyası temsilcileri, ancak politika değişikliği anlamında atılan adımın olumlu olduğunu söylediler. Türkiye’nin sadece para politikaları ile enflasyon başta olmak üzere yapısal sorunlarını çözmesinin mümkün olmadığını vurgulayan İş Dünyası temsilcileri, daha radikal yapısal dönüşümlere ihtiyaç olduğuna dikkat çektiler.

KASALI: FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİNİN ALTINDA KALMIŞTIR

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu politika faiz oranını yüzde 15 olarak açıkladı. Teknik olarak baktığımızda bu rakam beklentinin altında kalmıştır. Evrensel olarak da baktığımızda enflasyon ile mücadele adımlarında en azından faiz oranının, enflasyonun yarım ya da bir puan üstünde olması gerekiyor. Merkez Bankası yıl sonu itibariyle yüzde 38 enflasyon öngörüyorsa, faiz oranının da yüzde 38’in biraz üstünde olmalı diye düşünüyorum. Kısacası teknik olarak yapılan eksik olarak görüyoruz. Öte yandan Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları çok büyüdü. Bu hasarların telafisinin de ancak çok radikal, yeniden yapılanmayı odağına alan yapısal dönüşümlere imza atmamız da gerekiyor. Bunlar yapılmadan sadece para politikaları ile enflasyonu istenen seviyeye çekmek çok zor olacaktır” dedi.

KÜÇÜKKURT: MERKEZ BANKASI’NIN POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ ANLAMINDA OLUMLU



İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise, “Merkez Bankası’nın beklenilenin altında bir faiz artışı yaptığını düşünüyorum. Piyasaların beklentisinin en azından yüzde 20 olacağı yönünde bir beklenti mevcuttu. Bu anlamda yeterli bir artış olmadığını söyleyebiliriz. Ancak 650 baz puan artışın da kendi başına baktığımızda az da bir artış olmadığını da belirtmek gerekir. Bu anlamda yönü belirleme noktasında, politika değişikliği anlamında Ortodoks politikalara dönüş sinyali olarak olumlu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

SERTER: ENFLASYON İLE MÜCADELEDEN TAVİZ VERİLMEMELİ

Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GiFED) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter de “Merkez Bankası geçen 17 ayın ardından yeni Ekonomi Yönetimi ile birlikte faiz artırma kararı aldı. Ortodoks ekonomi politikalarına dönüş anlamında olumlu bir adım atıldı.Piyasalar enflasyonu dikkate aldıklarında daha yüksek bir faiz artışı bekliyorlardı. 650 baz puan faiz artışı beklentilerin altında kaldı. Parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde ve kademeli olacağı belirtildi. Önümüzdeki aylarda da faiz artırımlarının yapılacağı görülüyor bu kararla. Türkiye ekonomisinde şu anda en büyük sorun enflasyon. İş dünyası ve sabit gelirliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini enflasyon olumsuz etkiliyor. Bundan sonra da alınacak yeni kararlarla bu sorunun çözümüne öncelik verilmeli” ifadelerini kullandı.

GÜNEL: PİYASALAR FAİZ ARTIŞINI YETERSİZ BULDU

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel piyasaların verdiği tepkileri hatırlatarak, “Piyasalar seçim sonrası 22 Haziran tarihine kilitlenmişti. Yeni Ekonomi yönetiminin alacağı faiz kararı yeni dönemin yol haritasını belirleyecekti. Piyasalarda yüzde 20-25 bandına yakın bir faiz artırımı beklentisi vardı. Ancak Merkez Bankası aldığı karar ile kademeli faiz artışı öngördüğünü ilan etti. Bu artırımın ekonomiye yansımaları ne olur önümüzdeki günlerde göreceğiz ama ilk olarak karardan sonra döviz kurlarının yukarı yönlü çıkış yaptığını görüldü. Daha öncede belirttiğimiz gibi para politikaları ekonomide bir yere kadar sonuç aldırıyor. Bizim bunlarla birlikte yapısal dönüşümleri de her alanda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman kişi başına geliri artan, mutlu ve huzurlu bir ülke konumuna gelebiliriz” yorumunda bulundu.

AŞKINER: ALINACAK DOĞRU KARARLARIN ARKASINDA OLACAĞIZ

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Yörükoğlu Aşkıner, alınan kararlara destek vererek, “Merkez Bankası’nın aldığı faiz artırımı kararı beklentilerin altında kaldı. O nedenle ilk etapta piyasalarda kurun yükseldiğini gördük. Enflasyon ile mücadelede faiz artırımı büyük önem taşıyor. Merkez Bankası’nın uzun bir aradan sonra faiz artırım kararı alması ekonomide rasyonelliğin dikkate alındığını gösteriyor. Bundan sonrasında alınacak kararların ihracatçı lehine olması çok önemlidir. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu büyük ekonomik buhrandan çıkma yollarının en başında ihracatın arttırılması gelmektedir. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum uzun yıllardır uygulanan yanlış ekonomik stratejilerin sonucudur, ülkenin bu durumdan çıkması tabii ki yine uzun bir süre alacaktır. Biz iş dünyası olarak alınacak doğru kararların her zaman arkasında olacağız” dedi.

SEZGİN: RAHATLATACAK KARARLAR İVEDİLİKLE ALINMALI

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, “Merkez Bankası en son faiz artırım kararını 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirmişti. O tarihte faiz yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmişti. Sonrasında da hep faizler dünyadaki gelişmelerin aksine düşürüldü. Bugün gelinen noktada piyasa yüzde 25’ler seviyesini bekliyordu ama faiz yüzde 15’e yükseltildi. Piyasaya beklentilerinin altında kaldı. O nedenle kurlar bu karara artış yönünde tepki verdi. Uzun zamandır uygulanan politikaların değiştirilmesi olumlu. Ancak sadece faiz artırımı yetmeyecektir. İş dünyasını ve tüm toplumu rahatlatacak, ekonomideki sorunları çözecek kararlar ivedilikle alınmalıdır” şeklinde konuştu.

ERTUĞRUL: ÖNGÖRÜLEBİLİR VE GÜVEN DUYULAN BİR EKONOMİ İSTİYORUZ

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul da, “Merkez Bankası’nın aldığı faiz artırım kararı beklentilerin altında kaldı. Bundan sonraki dönemde aşama aşama artırımlar gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Ekonomide yaşanan sorunların alınacak rasyonel kararlarla kısa süre içinde çözülmesini bekliyoruz. İş insanları olarak ülkemize döviz kazandırmak ve daha katma değerli ürünler ihraç ederek katkımızı daha da artırmak istiyoruz. Bunun yolu da öngörülebilir ve güven duyulan bir ekonomiden geçiyor. Bu hedef doğrultusunda kararların alınmasını ve sürdürülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.