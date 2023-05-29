Egeli iş insanlarından “öngörülebilir bir ekonomi” talebi

Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:19

Güncelleme: 29.05.2023 - 12:19

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir mesaj yayımladı. Seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre; tekrar Cumhurbaşkanı seçilen AKP’li Erdoğan’ı kutlayan Zorlu, “Artık Türkiye’nin gerçek gündemine hızla dönme zamanı gelmiş bulunuyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye hazırlanırken, tarihimizden gelen gücümüzü siyasi ve ekonomik istikrarla bütünleştirmemiz gerekiyor. Bu inançla, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmesi için vakit kaybetmeden stratejik adımlar atılmasını, öngörülebilir bir ekonomik ortamın yaratılmasını, ülkemizin geleceği için en uygun kararların hayata geçirilmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

“YÜKSEK ENFLASYONLA MÜCADELE...”

Yüksek enflasyona dikkat çeken Sibel Zorlu, “İş dünyası olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için dün olduğu gibi bugün de katkıda bulunmaya, hızla değişen dünya düzeninde uluslararası rekabet gücümüzün artırılması için devletimizle birlikte yan yana çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, yüksek enflasyonla mücadele için yapısal tedbirler uygulanması, Ar-Ge ve inovasyona dayalı sanayi politikalarının güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, eğitim altyapımızın iyileştirilerek toplumsal dönüşümün sağlanması, yatırım ve istihdam imkanlarının artırılması gibi konularda hızla adımlar atılmasını bekliyoruz. Seçim sonrası dönemde, iş dünyasının görüşlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan bir diyalog ve iş birliği ortamının sürdürüleceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.