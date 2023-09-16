Ehliyet alacaklar dikkat! Fiyatlara dev zam geliyor

Türkiye'de zam furyası bitmiyor. Akaryakıttan, gıdaya zam gelmeye devam ederken ehliyet kurslarına yeni yılda dev zam geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 11:12
Ehliyet alacaklar dikkat! Fiyatlara dev zam geliyor
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Türkiye'de zam haberleri gündemden düşmezken sürücü adaylarını üzen haber geldi. 

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 2024 yılı için fiyatların tüm harcamalar dahil 20 bin TL' yi bulacağını belirtti.

"MALİYETLERDE İNANILMAZ ARTIŞ"

Halk TV'nin aktardığına göre, yeni zamlara ilişkin İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, “Kursiyerler sınav güzergahında 14 direksiyon dersi almak zorunda. Ayrıca her bir dersin 50 dakika olması gerekiyor.

Kursiyerlerin kullandıkları araçlar yoruluyor ve normalden 3 kata yakın yakıyor. Yedek parça maliyetlerimiz arttı.  Araçlarımızda 1 yılda en az 3 defa debriyaj seti değişiyor. Bu sadece basit bir örnek. Diğerlerini saydığımızda karşımızda ciddi bir maliyet duruyor. Buna kızamayız eğitim süreci içerisinde bu çok normal. Ama maliyet inanılmaz artış oluyor” dedi.


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